Von einem „positiven Signal für unsere Beherbergungsbetriebe und den weiteren Verlauf des Tourismusjahrs“ spricht Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in seiner Funktion als Tourismusreferent. Mit konkret 1.635 in 150 heimischen Betrieben eingelösten Bonustickets im Juli seien „unsere Erwartungen noch übertroffen worden, “ so Doskozil.

Noch bis 30. September 2020 gibt es für den vollen Unterkunftspreis zahlende Erwachsene und Jugendliche (mit Haupt- oder Nebenwohnsitz im Burgenland) bei einem Aufenthalt von mindestens drei Nächten in einem der teilnehmenden Betriebe im Land einen 75 Euro-Rabatt pro Person. Für die Einlösung muss ein im Beherbergungsbetrieb aufliegendes Formular ausgefüllt werden.