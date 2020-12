Die Novelle zum burgenländischen Tourismusgesetz polarisiert auch nach dem vorwöchigen Beschluss im Rahmen des Budgetlandtags.

Zu den Kritikern gesellte sich zuletzt Helmut Tury, zuständiger Spartenobmann in der Wirtschaftskammer. Die zuvor geforderte Verkleinerung der Tourismusverbände – statt bisher 15 beziehungsweise 17 (inklusive Kurorte) auf drei, voraussichtlich mit den Standorten Neusiedl, Neutal und Güssing – werde zwar „grundsätzlich begrüßt“, allerdings gebe es „fragwürdige Punkte.“ Die Unternehmerschaft werde „ausgeladen“, die neuen Gremien würden großteils politisch besetzt, ortet Tury eine Machtverteilung Richtung Land: „Die Ortstaxen gehen direkt an die Burgenland Tourismus GmbH, diese verteilt je nach Förderantrag weiter an die Gemeinden. Ich hoffe, hier werden keine parteipolitischen Entscheidungen getroffen.“

Tury: „Tourismusverbände sind an Leine des Burgenland Tourismus.“ WKB/Mädl

Bereits davor war die Aufregung mancherorts groß. Neusiedls ÖVP-Fraktion etwa befürchtete, das Vermögen des städtischen Tourismusverbandes an das Land zu verlieren. Seitens der SPÖ verwies man auf eine Übergangsfrist bis 30. Juni 2021, innerhalb der Gemeinden und Verbände ihre Besitzverhältnisse regeln können.

Als Schaffung „stärkerer Einheiten“ mit „mehr Ressourcen“, begrüßt Burgenland Tourismus-Chef Didi Tunkel die Novelle, in einem nächsten Schritt gelte es nun zu evaluieren, wie die Verbände in der Praxis zu drei großen zusammengeschlossen werden können. Deren Geschäftsführerposten seien noch nicht ausgeschrieben, „da das Gesetz ja noch nicht in Geltung ist.“