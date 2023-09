Tourstopp im Burgenland Babler-Besuch ohne Landespolitik, aber mit zwei Ortschefs

Andreas Babler kommt am Dienstag nach Pinkafeld, Neudörfl und Nickelsdorf. Foto: zVg

S PÖ-Bundesvorsitzender Andreas Babler wird am Dienstag im SOS-Kinderdorf in Pinkafeld erwartet, in Neudörfl und Nickelsdorf soll er auch auf die Bürgermeister treffen. Gespräche mit der Landespolitik sind nicht geplant.

Dienstag, der 5. September, ist als Burgenland-Tag von Andreas Bablers „SPÖ-Comeback-Tour“ schon länger bekannt. Nun wurde auch das Programm bekannt gegeben. In Pinkafeld wird der Bundesparteivorsitzende das SOS-Kinderdorf besuchen; das ist zugleich der einzige medienöffentliche Termin, wie es im Vorfeld heißt. Gespräche gibt es im Anschluss auch in Neudörfl und Nickelsdorf, dabei werden unter anderem Bürgermeister und SPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Posch sowie Nickelsdorfs Bürgermeister Gerhard Zapfl erwartet. „Neo-Burgenländer“ Andreas Babler (noch) nicht staatsmännisch Dass es keinen Termin mit Landespolitikern und -politikerinnen gibt, will man sowohl auf Seiten der Bundes- wie auch der Landespartei nicht überbewerten, wie zuletzt auf BVZ-Anfrage betont wurde. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – gegen den Babler bekanntlich zur internen Chefwahl angetreten ist – etwa absolviert an diesem Tag einen lange geplanten Termin in Deutschland.