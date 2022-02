Transparenz-Debatte: Alle gegen die SPÖ

Ein neues Schlagwort hielt mit der von den Grünen beantragten Aktuellen Stunde Einzug in den Landtag: die „Black-Box“. In einer solchen lasse die absolute SPÖ-Regierung unangenehme Fragen zu einzelnen Entscheidungen oder zu den ausgegliederten Gesellschaften verschwinden, kritisierte die grüne Klubobfrau Regina Petrik. Das Recht der Abgeordneten auf Kontrolle werde „mit Füßen getreten“, Anfragen auf Akteneinsicht würden ignoriert.

Als Beispiel nannte Petrik etwa die Studien zum Masterplan Gesundheit oder zur Wasserzuleitung für den Neusiedler See sowie die „Ideensammlung“ für ein neues Regierungsviertel. Kritisiert wird vor allem, dass die Tochterunternehmen des Landes im Fragerecht der Abgeordneten nicht beinhaltet seien. Das gehöre geändert, fordert Petrik.

SPÖ-Klubchef Hergovich: "Ablenkungsmanöver"

Seitens der SPÖ wies Klubobmann Robert Hergovich die Vorwürfe zurück und sprach von den bundesweit „stärksten Oppositions- und Minderheitenrechten“ – im Gegenzug ging er mit der türkis-grünen Bundesregierung hart ins Gericht. Die Grünen würden im Landtag nur ein „Ablenkungsmanöver“ starten, weil sie im Bund „an der Macht festhalten wollen“.

Die FPÖ mit Klubchef Hans Tschürtz hatte davor auf die zahlreichen Projekte und Unternehmungen des Landes hingewiesen: „Geld spielt anscheinend keine Rolle mehr.“ ÖVP-Klubobmann Markus Ulram meinte, bei manchen der 111 ausgegliederten Gesellschaften wisse man „gar nicht, was hinter dem Namen steckt. Die ,Black-Box‘ sollte man vielleicht in ,Red-Box‘ umbenennen.“ Der freie Abgeordnete Géza Molnár fasste aus seiner Sicht zusammen, sowohl die Grünen als auch die SPÖ übertreibe in ihren Darstellungen.

SPÖ-Klubchef Hergovich verwies außerdem darauf, dass etwa der Regionale Strukturplan Gesundheit dem Landtag auch ohne Verpflichtung vorgelegt werde. Und er zählte auf, dass es bislang 270 Anfragen an die Regierungsmitglieder gegeben habe, 99 davon an Landeshauptmann Doskozil: „Wir beantworten gerne alle Fragen, Sie sollten nur nicht vergessen, dass der Landeshauptmann ein Land regieren und eine Pandemie bekämpfen muss.“

Stichwort Regionaler Strukturplan Gesundheit: Dieser wird noch am Nachmittag im Landtag diskutiert, wobei die nächsten Debatten zu erwarten sind.