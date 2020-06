Die strengsten Corona-Maßnahmen sind gefallen, ein gewisser Grad an Verunsicherung bleibt, und das nicht nur in der älteren Generation. Gerade hier spielen Abstandsregel und Eigenverantwortung aber auch weiterhin eine zentrale Rolle.

Größere Veranstaltungen und Ausflüge sind noch immer kein Thema. Erst ab Herbst will man die Situation dahingehend neu bewerten, heißt es beim SPÖ-nahen Pensionistenverband im Land; und beim ÖVP-Seniorenbund rät man dazu, wenn überhaupt, zum Beispiel nur kleinere Kaffeerunden abzuhalten.

BVZ Pensionisten Präsident Helmut Bieler: „Alle Bevölkerungsgruppen müssen jetzt einen Beitrag leisten.“

Die Kommunikation mit den Mitgliedern und Bezirksfunktionären habe auch während der Zeit des Lockdowns gut funktioniert. „Die Mitglieder haben sich gefreut, dass sie Ansprechpartner haben“, sagt Seniorenbund-Geschäftsführerin Monika Kummer. „Alle waren auch sehr diszipliniert und haben sich an die Maßnahmen gehalten“, betont zugleich Pensionistenverband-Präsident Helmut Bieler.

BVZ Seniorenbund-Präsident Kurt Korbatits: „Zusammenleben zwischen Alt und Jung wichtiger denn je.“

Jetzt sei auch der Zusammenhalt der Generationen gefragt, meint Seniorenbund-Präsident Kurt Korbatits: „Die ältere Generation spielt eine wichtige Rolle. Viele ältere Menschen betätigen sich ehrenamtlich und schaffen so jährlich eine Wertschöpfung von 2,5 Milliarden Euro.“

Als Obmann des FP-Seniorenrings warnt Paul Strobl indes vor einem „Pflege-Notstand“; die Anstellung pflegender Angehöriger geht aus seiner Sicht zu langsam voran. Und was die finanziellen Folgen der Krise angeht, brauche es – so Pensionisten-Präsident Bieler – Maßnahmen, wobei „niemand unverschuldet in eine Notlage kommen“ dürfe.