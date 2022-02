Burgenlands Gastronomen fordern Aufhebung der 2G-Pflicht

„Wir begrüßen grundsätzlich jede Erleichterung rund um Corona. Nicht verständlich ist aber, dass die 2G-Regel für Tourismus-, Gastronomie- und Freizeitbetriebe bis 19. Februar beibehalten sollen“, ärgert sich Helmut Tury, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft.

Damit werden nicht nur die für die Tourismusbranchen so notwendigen Verbesserungen verzögert, sondern auch die Bevölkerung wird verunsichert und kennt sich nicht mehr aus, was in welchen Betrieben gilt. „Es sind daher ab 12. Februar klare, für alle gleiche und leicht verständliche Regeln notwendig“, fordert Tury.

Die Vertreter der betroffenen Branchen, Spartenobmann Helmut Tury und seine Stellvertreter Martina Wende, Matthias Mirth und Michaela Heeger-Gmeiner (Freizeit- und Sportbetriebe), fordern daher die Aufhebung der 2G-Regeln ab 12. Februar auch im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft.