Am 5. November soll mit der Befragung der Auskunftspersonen begonnen werden. Zuvor wird am 20. Oktober die Ladungsliste, die derzeit von den vier Fraktionen erstellt wird, beschlossen, betonte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt.

Sie habe die Parteien gebeten, ihre Ladungsliste bis 16. Oktober vorzulegen, so Dunst. Thematisch soll zuerst die Revision der Genossenschaft, die die Mehrheit an der Commerzialbank hält, behandelt werden. Danach folgen die Betriebseinstellung und Insolvenz der Bank, die Vertragsbeziehungen sowie die politische und organisatorische Verantwortung. Abschließend soll es schließlich um das kleine Glücksspiel und Ehrungen und Geschenke der Bank gehen. Bei Bedarf ist laut Dunst eine Ergänzung des Arbeitsplanes möglich.

Auch der grundsätzliche Beweisbeschluss wurde in der zweiten Sitzung des U-Ausschusses einstimmig gefasst. Nun solle die Beweisaufnahme ehestmöglich starten, betonte Dunst. Noch am Donnerstagnachmittag sollen die erforderlichen Akten angefordert werden.

Die Ausschusstage werden laut Arbeitsplan jeweils um 10.00 Uhr beginnen und um 18.00 Uhr, bei Bedarf spätestens um 19.00 Uhr, enden. Pro Tag werden maximal drei Auskunftspersonen geladen. Vor 17.00 Uhr begonnene Befragungen werden jedenfalls zu Ende geführt, danach sollen keine mehr begonnen werden. Zwischen zwei Befragungen soll laut Dunst einmal pro Tag eine maximal 60-minütige Sitzungspause erfolgen.