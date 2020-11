Der Morgen der 6. Sitzung des Commerzialbank-Untersuchungsausschusses begann mit einer Pressekonferenz der SPÖ im Vorfeld. Im Freien vor dem Tagungsort, dem Eisenstädter Kulturzentrum, betonte Klubobmann Robert Hergovich einmal mehr, dass mit der vorhergehenden Sitzung das Landes in der Cb-Causa nun entlastet sei.

Dort hatte ein unabhängiger Gutachter bestätigt, dass das Land als Cb-Genosseschafts-Revisor einen von den Aktionären der Hauptversammlung akzeptierten Prüfer bestellt hat. Daher seine Folgerung: „Die politische Landesbehörde […] ist aber für das Ergebnis der Revision nicht verantwortlich.“

Robert Hergovich und die anderen SPÖ-Mitglieder des U-Ausschusses. Wagentristl/BVZ

Auch das Wort von Masseverwalter Holper warfen Hergovich und Ewald Schnecker noch einmal in die Waagschale: „Sie können an unserer Klage gegen die Republik erkennen, wo wir die Hauptprobleme sehen.“ Seitens des Masseverwalters werden mehrere Klagen geprüft, darunter auch eine gegen das Land, wie in der gestrigen U-Ausschuss-Sitzung zu hören war.

Die Unabhängigkeit des Gutachters zweifelte Markus Ulram (ÖVP) gegenüber der BVZ an: Dieser sei nicht nur von der SPÖ bestellt worden, sondern habe das Gutachten in nur 4 Tagen erstellt. Zwei andere renommierte Kanzleien seien schon im August von der SPÖ beauftragt worden „und die arbeiten immer noch am Gutachten – so viel zur Qualität des 4-Tage-Gutachten“, betonte Ulram.

Danach ging es im KUZ schon los. Und zwar mit einer Überraschung: Der ehemalige Commerzialbank-Aufsichtsrat Ernst Zimmermann erscheint als einziger der geladenen Aufsichtsräte tatsächlich. Die drei anderen (Wilhelm Grafl, Karl Bader, Siegfried Mörz) geben an, aufgrund ihres Alters und teilweiser Vorerkrankungen Corona-Risiko-Patienten zu sein. Sie kamen daher nicht, wurden von der Ausschussvorsitzenden Verena Dunst in Absprache mit den politischen Fraktionen aber zum Amtsarzt beordert.

Die Zimmermann-Befragung läuft seit etwa 11 Uhr, er gibt bereitwillig Auskunft.

Mehr dazu nach Sitzungs-Ende.