Gleich zu Beginn des neuen Sitzungstages im U-Ausschuss gab es eine einstündige Unterbrechung. Der Grund: Auf einem Überwachungsvideo der Akteneinsicht, die für Ausschuss-Mitglieder im Landtags-Saal möglich ist, wurde Grünen-Klubobfrau Regina Petrik dabei gesehen, wie sie vertrauliche Akten mit dem Handy fotografiert hatte. Landtagspräsidentin und Ausschuss-Vorsitzende Verena Dunst und die SPÖ sehen das Vertrauen erschüttern. SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich spricht von einem „klaren Verstoß“. Eine genauere Prüfung soll noch folgen.

Regina Petrik selbst verteidigt sich auf BVZ-Anfrage: „Ich verstehe den Ärger, weil ich eine interne Vereinbarung gebrochen habe. Aber es ist mir wichtig, festzuhalten, dass ich meinen Eid nicht gebrochen habe. Ich habe für meine persönliche Erinnerung Überschriften und Fotos zur Übersicht gemacht. Diese habe ich natürlich nicht weitergegeben, nicht einmal an enge Mitarbeiter.“ In der ersten Befragungsrunde sprang Grünen-Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller als Ersatzmitglied ein, Petrik bleibt aber im U-Ausschuss.

Martin Pucher gesundheitlich angeschlagen

Zu Beginn der Sitzung gab Vorsitzende Dunst auch bekannt, dass Ex-Commerzialbank-Chef Martin Pucher in absehbarer Zeit nicht vor dem U-Ausschuss erscheinen könne. Ein „schwerwiegendes ärztliches Attest“ bestätigte seinen schlechten Gesundheitszustand. Eine spätere Ladung ist aber nicht ausgeschlossen. Neu geladen werden auch jene ehemaligen Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder, die sich zuletzt aus Angst vor einer möglichen Covid-Ansteckung entschuldigen ließen. Ex-Vorständin Franziska Klikovits wird am 17. Dezember neuerlich in den U-Ausschuss geladen.

Den Anfang des achten Befragungstages machte Christian Saukel von der Finanzmarktaufsicht, der von mehreren Treffen mit Pucher und Klikovits berichtete. Er zeigte sich „persönlich betroffen“, weil er und seine Kollegen „jahrelang hinters Licht geführt“ worden seien. Die Frage nach Kontakten zum Land Burgenland verneinte Saukel.

