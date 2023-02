Burgenländische Volkshochschulen: Neues Team und neues Programm

Werbung

Wie gut das Kernteam der Burgenländischen Volkshochschulen (VHS) eingespielt ist, das zeigt der nahtlose Übergang an der Spitze: Die langjährigen Vorsitzenden Hans Spieß und Markus Prenner übergeben ihre Funktion an die ehemaligen Geschäftsführerinnen Christine Teuschler und Elisabeth Deinhofer, die nach vielen Jahren so weiterhin gemeinsam im VHS-Einsatz sind. Als Geschäftsführerin übernimmt Ursula Foki, mit Margit Poandl als Stellvertreterin an ihrer Seite; beide sind ebenfalls lange im Team der Volkshochschulen. Diese sind wie gehabt im ganzen Land und mit sechs Regionalstellen vor Ort – und mit ihrem Angebot auch online vertreten.

Das heurige Frühjahrsprogramm reicht wieder von Sprachen über politische Bildung bis zu Hobby und Gesundheit. Zentrales Thema ist der Zweite Bildungsweg, wobei nicht nur das Nachholen von Abschlüssen, sondern auch die wichtige Basisbildung angeboten wird. In Kooperation mit dem Land werden die Science Village Talks mit Forschungskoordinator Werner Gruber fortgesetzt.

Alle Termine, Infos und Anmeldung ab sofort online unter www.vhs-burgenland.at