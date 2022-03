Bereits 270 Flüchtlinge im Burgenland untergebracht

Demnach seien von Mittwoch bis Samstag 270 Menschen in sechs Bussen von der slowakisch-ukrainischen Grenze ins Burgenland gebracht worden, teilte der Landeshauptmann in einer Aussendung mit.

Die Vertriebenen wohnen in von Privaten zur Verfügung gestellten Unterkünften. 13 Waisenkinder mit drei Pflegemüttern werden von Mitarbeitern des SOS Kinderdorfes Pinkafeld (Bezirk Oberwart) mitbetreut.

Für Sonntag sind zwei weitere Busfahrten in Richtung ukrainischer Grenze geplant. Halte der derzeitige Ablauf, so sei das Ziel 500 Vertriebene im Burgenland aufzunehmen bereits am Dienstag erreicht, so Doskozil.