Burgenland organisiert humanitäre Hilfe für Flüchtlinge

Angesichts der zu erwartenden Flüchtlingsbewegung gelte es "rasch, koordiniert und professionell alle organisatorischen Maßnahmen zu treffen", hieß es. Es sei mit einer "deutlichen Zunahme" an Ankünften zu rechnen.

Der Landeshauptmann hat sich am Dienstag bereits in mehreren Telefonaten - darunter ein Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter in Österreich - über die aktuelle Situation ausgetauscht. Eine zentrale Aufgabe sei es nun, Unterkünfte zu organisieren. Das Burgenland werde hier seine langjährige Erfahrung mit derartigen Situationen nutzen und einen wesentlichen Beitrag leisten.

"Unser Bundesland hat in den letzten Jahrzehnten eine große Tradition der Hilfsbereitschaft bei internationalen Krisen bewiesen, die wir auch diesmal hochhalten werden. Die Hilfsbereitschaft der Burgenländerinnen und Burgenländer, das zeigt sich auf allen Ebenen, ist enorm. Diese Kräfte gilt es jetzt zu bündeln. Die Bevölkerung, die Einsatzorganisationen, die Institutionen werden an einem Strang ziehen um humanitäre Unterstützung im größtmöglichen Ausmaß zu leisten", so Doskozil.