So holt Doskozil die Flüchtlinge

Bei der Klausur des SPÖ-Landtagsklubs verkündete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, noch diese Woche 500 Geflüchtete aus dem ukrainischen Grenzgebiet aktiv mit Bussen in das Burgenland bringen zu wollen. „Die Situation vor Ort macht betroffen, besonders da bereits Schlepperorganisationen aktiv werden. Wir werden daher eine aktive Rolle einnehmen um diese Menschen in Sicherheit zu bringen und vor Ausbeutung zu schützen“, so der Landeshauptmann. Die busse der Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH soll an der slowakisch-ukrainische Grenze bei Uschhorod nicht mobile Flüchtlinge aufnehmen. In Nickelsdorf sollen die Flüchtlinge registriert, können weiterreisen oder von burgenländischen NGOs auf bestehende Flüchtlingsunterkünfte familiengerecht verteilt werden.

Doskozil war mit Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics am Freitag in Košice. Dorthin werden Hilfsgüter, die die Feuerwehren landesweit eingesammelt haben, geliefert.