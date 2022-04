Warten auf den Frieden: Eisenstädter Lokalaugenschein in Lemberg

Werbung

Krieg bedeutet warten. Die Einreisegenehmigung des österreichischen Konsulats in Lemberg verkürzt die Wartezeit zwar etwas, dennoch ist man in einem vereinten Europa zweistündige Grenzwartezeiten nicht mehr gewohnt. Irgendwann erbarmen sich die auffallend jungen ukrainischen Soldatinnen (sind die Männer alle an der Front?) und lassen den burgenländischen Hilfstransport durch.

Es ist bereits die zweite Lemberg-Reise von Peter Wagentristl, dem Primar der Kinderstation des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Eisenstadt.

„Ich mache Röntgenbilder, ich hatte keine Ahnung, wie man Granatsplitter entfernt.“ Andriana Malska

Diesmal haben ihm die Barmherzigen Brüder und die NGO Barmherzigkeit International ein nagelneues Elektroenzephalogramm (EEG) mitgegeben. Bis dieses im Lemberger Kinderspital OKHMATDYT ankommt, heißt es erneut warten: Die Straße ist immer wieder durch militärische Checkpoints unterbrochen und der Verkehr in Lemberg ist unter den Flüchtlingsströmen zusammengebrochen.

Wem der Krieg alles genommen hat, der hält sich auch nicht mehr an Stop-Schilder. Und auch die Corona-Regeln gelten nicht mehr. „Das Virus ist mit der ersten Bombe verschwunden.“

Der Humor von Andriana Malska ist trocken, die Energie, die sie ausstrahlt, umwerfend. Sie hat in den USA Medizin studiert, spricht perfektes Englisch. „Wir sind ein normales, europäisches Provinzspital“, redet sie sich in Rage, „ich mache Röntgenbilder, ich hatte keine Ahnung, wie man Granatsplitter entfernt.“

Sie sitzt mit einer Kollegin vor einem 14-jährigen Mädchen aus Mariupol. Die Kollegin spricht Russisch, sie fährt jeden Winter Ski in Bad Hofgastein und ärgert sich, dass sie diesen Winter wegen des Krieges nicht hinfahren konnte. „Die Karpaten sind doch auch schön“, sagt Wagentristl. „Pffft“, deutet sie. Gastein und sonst nichts.

Das kleine Mädchen hat sich indes nicht gerührt. „Ich bin traurig“, übersetzt Andriana das Flüstern des Mädchens, „weil ich nicht mehr Flöte spielen kann.“ Eine Splitterbombe hat ihr den Daumen abgerissen.

Sie gehört zur russischen Volksgruppe, wie so viele in der Südost-Ukraine. Ihre Familie ist bezeichnenderweise aber lieber mit ihr durch die Kriegsfronten nach Westen geflohen, als sie im Lazarett der russischen Armee zu lassen. Sie spricht jetzt „schönes Ukrainisch“, freut sich Andriana.

Sehr stolze Frauen, keine Bittstellerinnen

Über die Spenden aus Österreich freuen sich vor allem die Krankenpflegerinnen sehr, Mit feuchten Augen werden Windeln und Babynahrung begutachtet und auf verschiedene Stationen verteilt.

Dann kommt der Herzstück der Lieferung: „Das ist ein völlig neues EEG, nicht einmal wir in Eisenstadt haben so ein neues Gerät“, erklärt Wagentristl Andriana und der Vize-Konsulin Christina Kulik, die die Einreise ermöglicht hatte und ebenfalls ins Spital gekommen ist.

Die beiden Frauen sind höflich, sie bedanken sich. Die beiden sind aber auch sehr stolze Frauen, keine Bittstellerinnen. „Unsere Männer kämpfen an der Front für Europa. Wenn die Russen einmal in Lemberg sind, kommen sie auch nach Bratislava und dann nach Wien.“

Andriana macht in ihrer unverwechselbaren Art klar: Das sind keine Spenden, sie haben dafür bezahlt – mit dem Blut ihrer Männer und Söhne. Die Stimmung ist am schwanken, der Schmerz in ihrer Stimme ist unverkennbar: „Soll Putin die Krim haben und Donetsk und Luhansk gleich dazu, wenn nur unsere Männer wieder nach Hause können!“

„Wir brauchen Medikamente und Lebensmittel!“

Das sieht man in Uzhorod anders. Hierhin liefern die Verkehrsbetriebe Burgenland die Spenden, die bei den Feuerwehren abgegeben werden. Pfarrer Miroslav, der Caritas-Direktor des dortigen Oblast (Bundesland), verteilt es dann. Miroslav ist griechisch-katholisch und hat in Bayern studiert. Er war in Međugorje, als der Krieg ausbrach. „Ich bin sofort heim nach Uzhorod, meine Gemeinde braucht mich in solchen Zeiten“, erklärt er.

Kurz darauf hat der befreundete Illmitzer Pfarrer Günther Kroiss Kontakt aufgenommen. So wurde Miroslav Anlaufstelle für die burgenländischen Spenden. Wie scheinbar jeder ukrainische Haushalt, hat auch er Flüchtlinge aufgenommen: Verwandte aus dem weißrussischen Grenzgebiet. Auch sie sprechen Russisch, aber sein Schwager schloss sich der ukrainischen Armee an und wurde verletzt. „Sobald ich wieder ein Gewehr halten kann, befreie ich Mariupol“, ist er entschlossen.

Dieser Krieg wird noch dauern. „Was wir jetzt ganz dringend brauchen, sind haltbare Lebensmittel, Nudeln, Mehl, Konserven sowie Batterien, Akkus, Taschenlampen“, appelliert Miroslav.

Dann heißt es einmal noch warten, die Ausreise über die Slowakei dauert drei Stunden. Währenddessen wird bekannt, dass ein russischer Kampfjet in der Nacht zuvor vier Raketen auf Lemberg abgefeuert hat, die ukrainische Armee konnte alle abfangen. In der Nacht darauf waren es fünf Raketen, sie forderten sechs Menschenleben.

Als die slowakischen Grenzbeamten das österreichische Kennzeichen sehen, dauert die Kontrolle nur kurz. Die ukrainischen Flüchtlinge müssen alle aussteigen, Koffre und sogar ihre Einkaufssackerl leeren. Bei allem Verständnis für Grenzkontrollen – so begrüßt man keine traumatisierten Menschen in Europa.