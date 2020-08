Doskozil habe nach den Ereignissen der vergangenen Wochen "massiv an Glaubwürdigkeit verloren", sagte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram am Mittwoch in Eisenstadt.

Ulram verwies einmal mehr darauf, dass Doskozil angekündigt habe, Telefonprotokolle um den Tag der Schließung der Commerzialbank Mattersburg offenzulegen (am 14. Juli kurz vor Mitternacht untersagte die Finanzmarktaufsicht der Commerzialbank den Fortbetrieb, Anm.).

Im von der Opposition beantragten Sonderlandtag habe Doskozil angekündigt, jeder im Landtag Vertretene habe die Möglichkeit, Einsicht in die Protokolle, Berichte sowie in die Prüfberichte und -protokolle zu nehmen: "All das ist bis heute nicht passiert", so Ulram.

Die ÖVP habe nach dieser Ankündigung Akteneinsicht gemäß der Geschäftsordnung des Landtages beantragt. Dies sei "bis heute unbeantwortet geblieben", ebenso eine Einladung des Bundesrates an den Landeshauptmann, Stellung zu nehmen.

Die ÖVP fordere, "dass der Herr Landeshauptmann und die SPÖ Burgenland alles offenlegt", was zur Aufklärung "dieses Kriminalfalls" beitragen könne, auch im Sinne der politischen Verantwortung. "Wenn jemand diese Informationen nicht weitergibt, dann muss einiges im Argen sein", mutmaßte Ulram.

Man werde in den nächsten Tagen den Untersuchungsausschuss beantragen. "Alles, was strafrechtlich relevant ist, werden die Staatsanwälte und die Gerichte klären. Die politische Verantwortung werden wir hier im Burgenland klären, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln." Dabei sei sich die gesamte Opposition einig.

SPÖ bietet ÖVP Hilfe bei U-Ausschuss-Antrag an

Die ÖVP versuche, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zu diskreditieren. Die Volkspartei sei aber "offenbar nicht in der Lage, einen Antrag auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses einzubringen", stellte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Mittwoch als Replik fest.

"Wir warten alle auf den schon mehrmals angekündigten U-Ausschuss. Wenn ÖVP Klubobmann Markus Ulram nicht fähig ist, einen entsprechenden Antrag einzubringen, dann hat sich bereits SPÖ Klubobmann Robert Hergovich zur Unterstützung angeboten", so Fürst.

Weder Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) noch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hätten sich substanziell zum Kriminalfall geäußert, obwohl hier die entsprechenden Bundesbehörden der Bankenaufsicht im Kreuzfeuer der Kritik stünden, argumentierte der Landesgeschäftsführer in einer Aussendung.

Kein Wort verliere die ÖVP Burgenland seltsamerweise über ihren eigenen ÖVP-Wirtschaftsbundfunktionär, der als Co-Aufsichtsrat der Commerzialbank nun auch von Ex-Bankchef Martin Pucher schwer belastet werde. "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit schwarzen Steinen werfen", so Fürst, der der ÖVP "mangelnde Selbstreflexion" attestierte.