Doskozil habe nach den Ereignissen der vergangenen Wochen "massiv an Glaubwürdigkeit verloren", sagte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram am Mittwoch in Eisenstadt.

Ulram verwies einmal mehr darauf, dass Doskozil angekündigt habe, Telefonprotokolle um den Tag der Schließung der Commerzialbank Mattersburg offenzulegen (am 14. Juli kurz vor Mitternacht untersagte die Finanzmarktaufsicht der Commerzialbank den Fortbetrieb, Anm.).

Im von der Opposition beantragten Sonderlandtag habe Doskozil angekündigt, jeder im Landtag Vertretene habe die Möglichkeit, Einsicht in die Protokolle, Berichte sowie in die Prüfberichte und -protokolle zu nehmen: "All das ist bis heute nicht passiert", so Ulram.

Die ÖVP habe nach dieser Ankündigung Akteneinsicht gemäß der Geschäftsordnung des Landtages beantragt. Dies sei "bis heute unbeantwortet geblieben", ebenso eine Einladung des Bundesrates an den Landeshauptmann, Stellung zu nehmen.

Die ÖVP fordere, "dass der Herr Landeshauptmann und die SPÖ Burgenland alles offenlegt", was zur Aufklärung "dieses Kriminalfalls" beitragen könne, auch im Sinne der politischen Verantwortung. "Wenn jemand diese Informationen nicht weitergibt, dann muss einiges im Argen sein", mutmaßte Ulram.

Man werde in den nächsten Tagen den Untersuchungsausschuss beantragen. "Alles, was strafrechtlich relevant ist, werden die Staatsanwälte und die Gerichte klären. Die politische Verantwortung werden wir hier im Burgenland klären, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln." Dabei sei sich die gesamte Opposition einig.