Burgenlands Gemeinden verzeichneten 2021 Erholung bei Finanzen

Die Einzahlungen der operativen Gebarung betrugen 2021 rund 615,4 Millionen Euro. Sie sind im Vergleich zu 2020 deutlich stärker gestiegen als die Auszahlungen in Höhe von 509,2 Millionen.

Bei den Einzahlungen gab es eine Steigerung von 13 Prozent, bei den Auszahlungen von 2,4 Prozent, hob Eisenkopf bei der Präsentation der Gemeindefinanzstatistik 2021 hervor. Dadurch sei den Gemeinden auch wieder mehr Geld für Investitionen übriggeblieben. Insgesamt sind 112 Millionen Euro in diverse Projekte geflossen. 2020 waren es 101 Millionen.

Grundsätzlich seien die Finanzen der Gemeinden stabil, meinte Eisenkopf. Eine mögliche Zahlungsunfähigkeit wie in Graz sehe sie im Burgenland nicht. Die Kommunen seien gut durch die Coronakrise gekommen, wenngleich man nicht vergessen dürfe, dass der Ukraine-Krieg im laufenden und im kommenden Jahr weitere große Herausforderungen mit sich bringen werde. Energiekosten, Inflation und Preissteigerungen würden auch die Kommunen betreffen. Dennoch sollen diese als "regionaler Wirtschaftsmotor" weiter in Projekte investieren, so die Landeshauptmann-Stellvertreterin.

Positiv sei für die Gemeinden der Anstieg bei den Ertragsanteilen. Die Umlagenbelastung sei im Burgenland mit 317 Euro pro Kopf im Vergleich zu anderen Bundesländern weiter niedrig, hielt Eisenkopf fest. Die freie Finanzspitze habe sich aufgrund des größeren Anstiegs bei den Einzahlungen im Vergleich zu 2020 auf 70 Millionen Euro nahezu verzehnfacht.