Wie das Umsteigen im „Pendlerland“ erleichtert werden soll

Gerade im Burgenland als vielzitiertes „Land der Pendler“ haben die Zahlen, die der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) nun veröffentlicht hat, Relevanz: Geht es nach den Erhebungen, so sind mehr als die Hälfte aller Autofahrten beruflicher Natur. Zu den hohen Spritkosten und den Kosten für Parkplätze in der privaten Geldbörse kommt die Nachhaltigkeitsfrage: Denn folgt man dieser Rechnung, verursacht der Arbeitsverkehr fast vier Millionen CO2-Emissionen jährlich.

Der VCÖ ruft Unternehmen und Arbeitgeber daher zum aktiven Mobilitätsmanagement auf. Dazu gibt es bereits eine Initiative der Wirtschaftskammer Burgenland, die Checklisten für den eigenen betrieblichen Bedarf und einen Überblick zu Förderangeboten bietet (online unter www.wko.at/burgenland).

Auf die Förderungen verwies jüngst auch Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner: Zusammen mit Verkehrskoordinator Peter Zinggl präsentierte er eine Umfrage, wonach das Interesse am Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel steigt.

Präsentation der Umfrage-Ergebnisse: Landesrat Heinrich Dorner und Gesamtverkehrskoordinator Peter Zinggl (v.l.). Foto: Landesmedienservice, Sorger, LMS

Weiterer Ausbau der Buslinien

Insgesamt 800 Burgenländerinnen und Burgenländer wurden befragt (siehe Zahlen unten), knapp die Hälfte gab an, das eigene Mobilitätsverhalten in den vergangenen drei Jahren verändert zu haben. Das hat natürlich auch mit den aktuellen Teuerungen und der verstärkten Nutzung von Homeoffice zu tun – das Potenzial ist für Dorner aber greifbar: Als Gründe werden unter anderem die regionalen (und noch günstigeren) Klimatickets im Verkehrsverbund Ostregion genannt: „Wir haben uns in den Verhandlungen mit der Klimaschutzministerin mit Nachdruck für eine regionale Lösung stark gemacht und diese auch für unsere Pendlerinnen und Pendler durchgesetzt“, sagt Dorner.

Der größte Schwerpunkt bleibt der Ausbau der landeseigenen Buslinien, und dieser werde auch weitergehen, kündigte Dorner an: Geplant sind weitere Direkt-Verbindungen von Süd bis Nord. Mit der Umsetzung der Gesamtverkehrsstrategie habe sich das Budget auf mehr als 40 Millionen Euro verdoppelt und werde noch erhöht. Die Umfrage, die das Land beim „MARKET-Institut“ in Auftrag gegeben hatte, sei auch darauf ausgerichtet gewesen, neben der Wirksamkeit der Maßnahmen den weiteren Bedarf zu erheben.

„Werden das Auto nicht abschaffen können“

Im September starten zudem die Anruf-Sammeltaxis, die – in Kooperation mit lokalen Verkehrsunternehmen, wie betont wird – „voll ins öffentliche Verkehrssystem integriert“ werden sollen. Die Eckpunkte: Betriebszeiten von 5 bis 20 Uhr, eine Vorbestellzeit von maximal 60 Minuten unter einer Rufnummer fürs ganze Burgenland sowie die Nutzung mit dem Klimaticket.

Auch davon verspricht man sich seitens des Landes einen weiteren Anschub für die Öffi-Nutzung, wie Verkehrskoordinator Zinggl betont: „Wir werden das Auto nicht komplett abschaffen können. Unser Verkehrsangebot zielt aber darauf ab, dass man vielleicht auf ein Dritt- oder Zweitauto verzichten kann.“ Zudem seien die Wege der mit 35 Prozent größten Pendlergruppe im Burgenland nicht länger als zehn Kilometer, was das Land auch im Ausbau der Radverbindungen bestätige, so Zinggl abschließend.

Zahlen aus der Umfrage

72 Prozent sehen sich selbst als Pendlerinnen und Pendler, vor allem die Ballungsräume Wien und Graz spielen dabei im Burgenland eine große Rolle.69 Prozent spüren in den vergangenen Jahren eine Verbesserung im öffentlichen Verkehr.92 Prozent der burgenländischen Haushalte besitzen zumindest ein Auto; 55 Prozent besitzen zwei oder mehr PKW.50 Prozent der PKW-Nutzer meinen, dass ein Umstieg auf öffentlichen Verkehr für sie möglich wäre.