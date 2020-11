"Die infizierten Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, ein umfangreiches Kontakt Tracing läuft. Die Räumlichkeiten wurden desinfiziert", so der Koordinationsstab in einer Aussendung.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Covid-Pandemie und stark steigender Infektionszahlen auch im Burgenland setze die Landesverwaltung bereits seit längerem umfangreiche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der COVID-19-Infektionen.

Seit 30. Oktober sei ein Parteienverkehr nur mehr in unaufschiebbaren Fällen und nach telefonischer Vereinbarung sowie unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen wie Mund-Nasen-Schutz, Plexiglasschutzwände und dem Einhalten des Mindestabstands möglich. Die Regelung gelte für alle Dienststellen des Landes. "Zur Ansteckungsprävention wurde die Möglichkeiten für Homeoffice ausgebaut und verstärkt genutzt", hielt man in der Aussendung fest.

Zur Gewährleistung sowie Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Zusammenhang mit der Bewältigung der Coronavirus „COVID-19-Pandemie“ gäbe es bereits seit längerem ein Konzept mit Handlungsanleitungen für den Dienstbetrieb. Neben der Regelung des Dienstbetriebes vor Ort – dazu zählen generelle Regeln für das Betreten von Amtsgebäuden, dem Parteienverkehr oder der Nutzung von Büroräumlichkeiten – werden darin auch Hygienemaßnahmen, Homeoffice oder der Umgang mit Erkrankungen und Verdachtsfällen bei Landesbediensteten geregelt.

Die Bediensteten seien angehalten, auf ihre eigene Gesundheit zu achten und das Ansteckungsrisiko zu minimieren und sich auch im Privatbereich verantwortungsvoll zu verhalten; bei Arbeitspausen und dem Weg zur und von der Dienststelle sei auf die Schutzmaßnahmen zu achten, Ansammlungen seien zu vermeiden beziehungsweise ohne Mindestabstand oder Mund-Nasen-Schutz zu unterlassen.

Die Aussendung hielt abschließend fest: "Die übliche Erreichbarkeit der Behörden per Telefon bzw. E-Mail während der Dienstzeiten ist weiterhin gewährleistet."