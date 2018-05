Eine der größten IT-Neuerungen bringt in den KRAGES-Krankenhäusern Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee noch schnellere und sicherere Computersysteme. Die Umstellung erfolgt am 2. und 3. Juni und kann in den Spitälern kurzfristig auch zu Wartezeiten führen.

Der Betrieb bleibt dabei rund um die Uhr in vollem Umfang aufrecht. „Medizinische Geräte und Versorgungssystem in den Spitälern bleiben selbstverständlich auch in dieser Phase voll in Funktion“, betont KRAGES-Prokurist und IT-Verantwortlicher Georg Funovits.

Vollelektronische „Fierberkurve“

Mit der Umstellung auf die neue Version können Ärztinnen und Ärzte in den burgenländischen Akutspitälern gemeinsam mit dem Pflegepersonal die Patientinnen und Patienten laut KRAGES noch besser betreuen.

So wird es mit den neuen Systemen möglich, die „Fieberkurve“ künftig vollelektronisch zu führen. Das heißt, dass zum Beispiel bei einer Visite alle verschriebenen und verabreichten Medikamente direkt im mitgeführten Laptop in den Patientendaten vermerkt und nachkontrolliert werden können.

Handschriftliche Einträge in Mappen gehören dann der Vergangenheit an. Die neuen Anwendungen schaffen außerdem die Voraussetzung, das Belegungsmanagement weiter zu verbessern.

Die komplette Server-Landschaft wird zudem virtualisiert. Der KRAGES steht damit die Erweiterung der Server-Landschaft ohne Aufstockung der Hardware zur Verfügung. Um auch wirklich 24 Stunden pro Tag und sieben Tage die Woche ausfallsicher zu sein, betreibt die KRAGES ein sogenanntes redundantes Serversystem. Das heißt, das gesamte System wird spiegelgleich an zwei Standorten betrieben. Sollte es an einem Standort zu einem Ausfall kommen, übernimmt der zweite Standort den Betrieb.