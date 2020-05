"Wir wollen diese Diskussion endlich vom Tisch haben", sagte Eisenkopf vor Journalisten. Konkret gehe es um die Streichung des Passus "Wulkaprodersdorf bis Staatsgrenze bei Klingenbach" im Verzeichnis Eins des Bundesstraßengesetzes 1971. Ein entsprechender Beschluss bedeute auch, dass die Rechtsgrundlage für den Ausbau der A3 wegfallen würde.

Der Burgenländische Landtag hatte im April einen an die Bundesregierung gerichteten Entschließungsantrag beschlossen. "Jetzt ist allerdings der Bund am Zug", so die Landeshauptmannstellvertreterin. Der Beschluss im Landtag sei mit den Grünen gemeinsam gefasst worden. Deshalb hoffe sie, dass dieser "Hilferuf" auch vom Bund gehört werde und dass die zuständige Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) das Anliegen ernst nehme und in die Wege leite, dass der betreffende Passus aus dem Bundesstraßengesetz herausgenommen werde.

"Klar ist, dass der Schwerverkehr in wenigen Monaten in Sopron steht", sagte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich im Hinblick auf den Autobahnbau auf ungarischer Seite. Würde der Lückenschluss vollzogen, dann würde der Schwerverkehr durch die Gemeinden rollen: "Das kann verhindert werden, indem man dieses Teilstück nicht ausbaut."

Mit einer zusätzlichen Tonnagebeschränkung wären die Gemeinden dann vor dem Schwerverkehr geschützt, argumentierte Hergovich. Was mit dem Schwerverkehr auf ungarischer Seite passieren solle? "In Sopron soll er enden", meinte der SPÖ-Politiker. "Niemand hat mir noch erklären können, wozu wir diesen Lückenschluss wirklich brauchen." Nun wolle man vor allem "gut beobachten", wie sich die Nationalratsabgeordneten Michel Reimon (Grüne) und Christoph Zarits (ÖVP) - beide Mandatare leben in betroffenen Gemeinden - bei dem Thema verhalten.