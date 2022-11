Anastasia: Das steckt hinter dem Esoterik-Projekt im Südburgenland

Werbung

Eine eigene „Akademie“ sollte auf dem 54-Hektar-Grundstück rund um den Poppendorfer Krumphof entstehen. In einer Art Familiensiedlung mit Zelten und Hütten sollte die naturnahe Lebensweise ebenso im Zentrum stehen wie Seminare zum „wahren Inhalt von Anastasia“. Die gleichnamige Bewegung, die nach russischen Esoterik-Romanen benannt ist (siehe Infos ganz unten) hat aber auch den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen.

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Antisemitismus machte nun die Dokumentationsstelle Politischer Islam medial auf das geplante Großprojekt im Südburgenland aufmerksam: „Bei der Bewegung handelt es sich um eine esoterische Strömung mit antisemitischen und völkischen Lehren“, fasst Direktorin Lisa Fellhofer die Analyse zusammen.

Was in besagten Büchern und in Youtube-Videos als „Kampf zwischen Gut und Böse“ umschrieben wird, bediene ein antisemitisches Narrativ. Regen Zulauf erfuhr die Gruppe zuletzt im Fahrwasser der Corona-Maßnahmen-Diskussionen.

Seitens des früheren Betreibers hinter den Plänen der „Akademie Elysion“ wurde der Vorwurf des Antisemitismus und rechten Gedankenguts zurückgewiesen; die Kritik in seinen Videos richte sich gegen Einzelpersonen, hielt der gebürtige Deutsche, der noch im Südburgenland lebt, fest. Für die BVZ war er nach ersten Medienberichten bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.

Das Projekt am Krumphof ist mittlerweile zu Ende; der Hof ging wieder an den Vorbesitzer zurück, da die Gruppe – die sich zwischenzeitlich scheinbar auch intern zerstritten hatte – den Kaufpreis von 2,5 Millionen Euro letztlich nicht aufbringen konnte.

„Vielleicht sind noch vereinzelt Personen anzutreffen. Berührungspunkte hat es keine gegeben. Die haben da oben gelebt und so gut wie keinen Kontakt mit den Leuten aus dem Ort gehabt“, erzählt Edi Zach, Bürgermeister in Heiligenkreuz, der Katastralgemeinde von Poppendorf; Vizebürgermeisterin Michaela Pumm bestätigt das. Aufmerksam bleibt die Dokumentationsstelle weiterhin, wie es heißt; denn in einem Video sei auch die Rede von einer möglichen Fortsetzung der Akademie-Pläne in der Region.