Politisch gehörten das Jagdgesetz und die Novelle zur Raumplanung zu den Themen, die heuer am meisten umkämpft waren. Beschlossen sollen sie noch vor Jahreswechsel werden, wie auch das Tourismusgesetz und das neue Covid-Maßnahmengesetz, was durch die Sondersitzung des Landtages nun möglich wird. Die Opposition gibt sich allerdings kritisch. Beim Jagdgesetz wird der bekannte Entwurf mit Änderungen eingebracht: Die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft im Jagdverband bedeutet dessen (finanzielles) Ende; der Verband hat um Gespräche angesucht und will „alle rechtlichen Mittel ausschöpfen“. Für die als verboten angekündigten Bewegungsjadgen im Gatter gibt es doch Ausnahmen im Fall eines „umfassendes Konzeptes“. Die Jagdpacht wird auf Basis eines neuen Gutachtens der Größe des jeweiligen Gebietes angepasst, was Erhöhungen auf 2,5 beziehungsweise zehn Prozent bringt.

In der Raumplanung wird die Mobilisierungsabgabe nur für unbebaute Grundstücke eingehoben, die seit mehr als fünf Jahren eine Bauland-Widmung aufweisen; das „Photovoltaik-Monopol“ des Landes bei Freiflächen fällt, die Zonen werden aber festgelegt. Details auf BVZ.at