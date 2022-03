Energieerzeuger finanzieren Sozial- und Klimafonds im Burgenland

Werbung

Anstatt einer Steuersenkung wie auf Bundesebene brauche es eine Umverteilung, forderte Doskozil.

Angesichts der steigenden Energiepreise, die durch den Krieg in der Ukraine hervorgerufen worden seien, habe man sich als Land überlegt, wie man die Teuerungswelle abfangen kann.

Die vom Bund angekündigten Steuersenkungen seien die "einfachste Antwort", die ohnehin durch die Bevölkerung mittels anderer Maßnahmen bezahlt würde, kritisierte Doskozil: "Das zeigt, es wird nur für die Schlagzeile Politik gemacht. Wir wollen einen anderen Weg gehen." Verdienen würden an den stark steigenden Energiepreisen die Energieerzeuger, sie werden daher im Burgenland mit einer Abgabe bedacht.

Für neue Groß-Photovoltaikanlagen beträgt die Abgabe 700 Euro pro Hektar, nicht betroffen seien Anlagen im Privatgebrauch und gewerbliche Anlagen in überwiegender Eigenverbrauchsnutzung. Die Landesabgabe für neue Windkraftanlagen wird bei 1.500 Euro pro Megawatt liegen. Für bestehende Anlagen gilt in beiden Bereichen eine Staffelung für die nächsten Jahre. Das Gesamtvolumen aus diesen Einnahmen werde fünf Millionen Euro ausmachen, wobei das Landesbudget bereits dieses Jahr damit ausgestattet werde. Gemeinsam mit den bestehenden Budgettöpfen im Bereich der Sozialleistungen, die nun gebündelt werden und neun bis zehn Millionen Euro betragen, soll der Fonds insgesamt mit 15 Millionen dotiert sein.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden bis zum Sommer beschlossen, der Fonds soll ab September aktiv sein und künftig eine Anlaufstelle für soziale Unterstützungsleistungen sein. Ein Beispiel daraus sei der Heizkostenzuschuss, der im Zuge dessen von derzeit rund 160 Euro auf 400 Euro erhöht wird. Doskozil betonte, es wäre Aufgabe der Bundesregierung, sich mit der nachhaltigen Umverteilung auseinanderzusetzen und nicht Steuern zu senken, um später wieder die Bevölkerung zu belasten.

Der Landeshauptmann räumte ein, dass die Maßnahme für das Land Mindereinnahmen über die Energie Burgenland bedeute. Es müssten aber jene, die in dieser Krise verdienen, einen Beitrag leisten. Die Preissteigerung in den vergangenen Monaten bei Strom und Gas habe die Energie Burgenland gar nicht an den Kunden weitergeben können, dadurch habe man ein Minus von 14 Millionen Euro eingefahren, meinte er weiters.

Die Abgabe werde zu einer Dauereinrichtung und sei mit einer Indexierung hinterlegt, erklärte Doskozil außerdem. Dass potenzielle Energieerzeuger dadurch abgeschreckt werden, glaubt der Landeshauptmann nicht, da sie mit den jetzigen Energiepreisen gut verdienen würden: "Die Abgabe ist sehr vertretbar angesichts des Verdienstes, sie dürfen sich nicht beschweren."

"Mit dem Fonds wird es gelingen, die Hilfeleistungen aus einer Hand zur Verfügung zu stellen", so Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Seine Aufgabe sei nun, in den nächsten Monaten die bestehenden Förderrichtlinien in eine gemeinsame zusammenzufassen. "Jedes Windrad und jede PV-Anlage trägt dazu bei, den Menschen im Burgenland zu helfen und sie zu entlasten", sprach Schneemann von einem wichtigen Meilenstein.