Umwelt-Bedenken Grüne erstatten Anzeige wegen Entenjagd an der Leitha

"Schluss mit dem Abknallen." Grünen-Abgeordneter Wolfgang Spitzmüller. Foto: Grüne Burgenland

D ie burgenländischen Grünen haben eine Anzeige gegen die Zuchtenten-Jagd an der Leitha bei Zurndorf im Bezirk Neusiedl am See angekündigt. Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller ortet einen Verstoß gegen das Tier- und das Umweltschutzgesetz.