Grüne Kritik an Weg zur Energiewende im Burgenland: "Vertane Chance"

Dieser sei vor allem auf Großgrundbesitzer abgestimmt, während das Land und die Energie Burgenland bei Privatpersonen und Unternehmern, die sich beteiligen wollen, immer wieder auf der Bremse stehe, kritisierte Klubobfrau Regina Petrik. Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller betonte: "Es ist eine vertane Chance, um die Energiewende als Teil der Burgenländer zu sehen."

Aufgrund mangelnder Netzkapazitäten würden seit einiger Zeit nur noch Photovoltaik-Anlagen bis maximal 20 Kilowatt-Peak (kWp) genehmigt. Es gebe aber zahlreiche Burgenländer, die mit größeren Anlagen einen Beitrag zur Energiewende leisten könnten, meinte Spitzmüller, der von einem Landwirt, einem Autohaus-Betreiber und einem Brüderpaar erzählte, deren Vorhaben allesamt abgelehnt wurden. Dass es im Zuge einer Photovoltaik-Offensive auch einen Netzausbau brauche, sei aber seit vielen Jahren klar, kritisierte Spitzmüller.

Auch die Zonierung und Festlegung für Photovoltaik-Anlagen geeigneter Flächen läuft für die Grünen derzeit nicht optimal. Sie fordern, bereits belastete Flächen wie Parkplätze der Freifläche in der Natur vorzuziehen. Außerdem sollten auch Anlagen über 20 kWp genehmigt werden, betonte Petrik. Sie will deshalb eine neuerliche Änderung des bereits einmal korrigierten Raumplanungsgesetzes. "Es gibt nicht alles her, was wir hätten im Burgenland", meinte die Klubobfrau.