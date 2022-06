Weiterhin grüne Kritik am Spitals-Standort Gols

Werbung

Die burgenländischen Grünen haben am Dienstag erneut Kritik am geplanten Spital in Gols (Bezirk Neusiedl am See) geübt - diesmal am Umweltbericht. Der Standort sei "politisch gewollt", der Bericht darauf "getrimmt" und der Umgang mit Boden- und Klimaschutz "fahrlässig", meinte Klubobfrau Regina Petrik. Die SPÖ wies das zurück. "Wir wollen die beste Spitalversorgung mitten im Bezirk, für alle in 30 Minuten erreichbar", sagte Klubobmann Robert Hergovich.

Aus Berichten zu Naturverträglichkeit und Umweltprüfung habe sie geschlossen, dass der Standort von der Politik gewünscht werde, aber dem Landesentwicklungsprogramm, dem Raumplanungsgesetz sowie dem Naturschutz widerspreche, betonte Petrik. Als Ausschlusskriterium für alternative Standorte werde die "30-Minuten-Regel" angeführt, wonach das neue Krankenhaus von allen Orten im Bezirk Neusiedl am See aus mit dem Auto binnen 30 Minuten erreichbar sein soll. Das sei im laufenden Prozess als wichtigstes Kriterium eingeführt worden, kritisierte Petrik, die zum Einspruch gegen den Flächenwidmungsplan aufrief. Der Boden werde weiter versiegelt, das Landschaftsbild zerstört und in das UNESCO-Welterbe beim Neusiedler See eingegriffen.

Die SPÖ reagierte auf die Kritik am Dienstag mit Unverständnis. "Dass sie eine rasche Erreichbarkeit eines Krankenhauses von 30 Minuten als nicht nachvollziehbares Kriterium bezeichnen und hinterfragen, ist entlarvend. Kurze Wege retten Leben - das gilt nirgends so sehr wie im Gesundheitsbereich", betonte Hergovich in einer Aussendung. Es gehe auch um die Absicherung der Gesundheitsversorgung.