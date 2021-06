Burgenland-Landtag diskutiert Konzepte zum Klimaschutz .

Der burgenländische Landtag befasst sich in seiner Sitzung am Donnerstag mit dem Klimaschutz. Auf Antrag der Grünen sollen in einer Aktuellen Stunde "umfassende und seriöse Konzepte" sowie bereits umgesetzte und geplante Maßnahmen diskutiert werden, sagte Grünen-Klubobfrau Regina Petrik am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Außerdem wird der Bericht des Landesrechnungshofs zur BELIG (Beteiligungs- und Liegenschafts GmbH) behandelt.