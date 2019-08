Im Burgenland selbst will man mit einer Klimastrategie mit gutem Beispiel vorangehen, betonte Maximilian Köllner, Spitzenkandidat im Regionalwahlkreis Nord, am Donnerstag in Eisenstadt.

"Die Wetterverhältnisse, die wir derzeit haben, sind kein Zufall. Wir müssen an die nächsten Generationen denken", sagte Köllner. Es gelte deshalb, "CO2-neutral statt Konzern-loyal" zu werden. Mit dem Klimaschutz als Staatsziel müsse außerdem ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und ein Umstieg auf erneuerbare Energien einhergehen.

"Wir sind, wenn es um erneuerbare Energie geht, im Burgenland schon seit Längerem Vorreiter. Es ist gut, wenn mehr Burgenland nach Wien kommt", sagte Köllner. Bis 2050 hat sich das Burgenland zum Ziel gesetzt, "komplett energieautark" zu werden, betonte Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Eine Klimastrategie mit konkreten Maßnahmen wird derzeit ausgearbeitet. "Auch wenn das Burgenland klein ist und nur einen kleinen Beitrag leisten kann, ist es wichtig, dass wir genau das tun", sagte Eisenkopf.

Wichtig sei der SPÖ dabei, nicht "über die Menschen drüberzufahren", sondern sie einzubeziehen. Die Maßnahmen dürften "nicht nur die Einzelnen belasten, sondern auch diejenigen, die den Großteil der Emissionen verursachen", so Eisenkopf. Das seien vor allem die Industrie und der Flugverkehr.