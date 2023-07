Wenn die Politik kurz Pause macht ...

Die Sommer-Halbzeit ist schon in Sicht, und traditionell wurden die Polit-Termine deutlich reduziert, die Parteidebatten zurückgefahren: Urlaubszeit in der Landespolitik, und ihre Hauptdarsteller nutzen die Zeit zur Entspannung.

Nach den Kultur-Premieren will Landeshauptmann Hans Peter Doskozil den bevorstehenden Urlaub spontan angehen. Ein Ausflug nach Deutschland zur Familie von Gattin Julia ist auf jeden Fall drin; im August dann zu zweit viel Radfahren in Österreich und vielleicht auch kurz ans Meer nach Kroatien.

„Auspowern und entspannen“ stehen für Landesvize Astrid Eisenkopf und Freund Christian Pronai am Programm: mit Sport in Vorarlberg und ruhigen Tagen am Lago Maggiore. In Italien ist auch Landesrat Leonhard Schneemann mit seiner Gattin Karin unterwegs. Im Anschluss an den Urlaub am Meer wird im Garten die Leseliste „abgearbeitet“ und fleißig geradelt. Und noch einen Landesrat zieht es an die Adria: Auch Heinrich Dorner urlaubt mit seiner Familie am Meer. Landesrätin Daniela Winkler verbringt mit ihren Kindern gemütliche Tage am Neusiedler See und in Kroatien.

ÖVP-Chef Christian Sagartz wiederum will auf seiner Sommertour so viele Gemeinden wie möglich besuchen: also kein klassischer Urlaub, aber an Gemütlichkeit soll's beim Polit-Plausch nicht fehlen.

Eine kurze Auszeit steht für FPÖ-Obmann Alexander Petschnig beim Familienurlaub in Griechenland an. Grünen-Landessprecherin Regina Petrik bereiste das rumänische Siebenbürgen mit dem Wohnwagen, informiert sich über das Leben der Minderheiten und die Kulturhauptstadt Temeswar.