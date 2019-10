Öffentliche Wasserversorger können demnach den Schutz des Grundwassers vor hohen Nitrateinträgen einfordern, teilten Vertreter des Wasserleitungsverbandes Nördliches Burgenland (WLV) am Freitag in Eisenstadt mit.

Der WLV, mit 66 Mitgliedsgemeinden einer der größten Wasserversorger des Burgenlandes, kämpfe bereits seit Jahrzehnten mit erhöhten Nitratwerten im Bereich seiner Grundwasservorkommen, so Obmann Gerhard Zapfl. Vorhandene Belastungen würden zum Teil besondere Maßnahmen notwendig machen.

Bereits 2015 habe man eine Eingabe beim BMLFUW (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft), dem Vorgänger des jetzigen Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, gemacht, in der ein verbesserter, rechtlich durchsetzbarer und nachhaltiger Schutz des Grundwassers vor Stickstoffdüngereinträgen aus der Landwirtschaft gefordert wurde, erläuterte der Technische Betriebsleiter Helmut Herlicska. Die Forderungen, wobei es auch um eine Änderung des Aktionsplan Nitrat ging, seien seitens des Ministeriums per Bescheid abgelehnt worden.

Der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland strengte daraufhin mit der Gemeinde Zillingdorf und einem Biolandwirt aus Niederösterreich ein Verfahren an, in dessen Verlauf das Landesverwaltungsgericht Wien eine Eingabe beim EuGH gemacht habe, um die Grundsatzfragen abklären zu können.

In seinem Urteil sei der Europäische Gerichtshof zu dem Schluss gekommen, dass natürliche und juristische Personen von den zuständigen nationalen Behörden verlangen könnten, dass diese ein bestehendes Aktionsprogramm ändern oder zusätzliche Maßnahmen oder verstärkte Aktionen erlassen, solange der Nitratgehalt an einer oder mehreren Messstellen 50 Milligramm pro Liter überschreite oder zu überschreiten drohe, so Zapfl.

"Wir haben es geschafft, dass durch unsere Initiative das Grundwasser nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa geschützt werden muss", sagte der WLV-Obmann. In der Nähe von öffentlichen Einzugsbereichen von Brunnen und Quellen müsse ein nachhaltiger Grundwasserschutz gewährleistet werden. Dies hab das zuständige Ministerium entsprechend verantwortungsvoll sicherzustellen.

Auch die Landesräte Christian Illedits und Astrid Eisenkopf (beide SPÖ) begrüßten die Entscheidung. Sie habe "Auswirkungen für ganz Europa. Im Sinne der Bevölkerung bringt das Urteil viel Sicherheit für die Zukunft", sagte Illedits. "Das Urteil ist ein wichtiger Beitrag, das Wasser zu schützen. Wir benutzen alle denselben Boden, dieser muss geschützt werden. Eine gesunde Umwelt muss im Interesse aller sein", stellte Eisenkopf fest.