BELIG-Ermittlungen im Burgenland: Nachfolgerin LIB will kooperieren

Unterlagen und Gutachten von Wirtschaftsprüfern seien bereits an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegangen, die wegen des Verdachts der Untreue gegen drei Beschuldigte ermittelt, betonte das landeseigene Unternehmen am Freitag in einer Aussendung.

Der burgenländische Landesrechnungshof (BLRH) hatte seinen Bericht zur BELIG (Beteiligungs- und Liegenschafts-GmbH), die 2020 in LIB umbenannt wurde, direkt an die Staatsanwaltschaft übermittelt, weil bei Grundstücksverkäufen nicht nachvollziehbare Preisnachlässe gewährt worden sein sollen. Die Ermittlungen betreffen nun eine Liegenschaftstransaktion, der Rest wurde nach der Prüfung der Vorwürfe zurückgelegt.

Der Sachverhalt, wegen dem ermittelt wird, liege mittlerweile "sechs und mehr Jahre" zurück, betonte die LIB. Seither habe sich das Unternehmen organisatorisch und strategisch neu aufgestellt, seit 2019 seien Geschäftsführung und Aufsichtsrat neu besetzt. Die Ermittlungen nehme man aber zur Kenntnis, für weitere Befragungen stehe man zur Verfügung. Auf diese Weise will die LIB dazu beitragen, "die Sache aufzuklären und die Vorwürfe zu entkräften".

ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas forderte am Donnerstag Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrat Heinrich Dorner (beide SPÖ) dazu auf, für Aufklärung zu sorgen, zumal es sich bei der BELIG um ein landeseigenes Unternehmen handle. Dorner ist derzeit Aufsichtsratsvorsitzender in der Gesellschaft, vor ihm war es Doskozil. "Das sind schwerwiegende Vorwürfe, die auf dem Tisch liegen. Das Land muss vollumfänglich an der Aufklärung mitwirken", meinte Fazekas.

