Dabei gehe es um Vergleiche zwischen dem Land und der Esterhazy-Gruppe, zwischen der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.) und einem ihrer Ex-Geschäftsführer sowie zwischen dem Land und den Barmherzigen Brüdern, erläuterte Rechnungshofausschuss-Sprecher Thomas Steiner am Mittwoch.

Bei diesen Vereinbarungen werde immer wieder gesagt, "dass ein Vergleich erzielt worden ist, dass man sich geeinigt hat". Jedoch erfahre niemand, was der Inhalt dieser Vergleiche sei. Er gehe bei den Streitereien und den darauf folgenden Vergleichen von einer "politischen Inszenierung des Landeshauptmannes und der SPÖ" aus - "im Wissen, dass man sich ohnehin dann einigt und all das, was die andere Seite fordert, auch gibt", argumentierte Steiner.

Die ÖVP Burgenland trete aus diesem Grund auch für ein Informationsfreiheitsgesetz ein. Das Recht auf umfassende Information aus der Verwaltung, aus der Politik sowie aus Staats- und Landesbetrieben müsse "ein klares und nachvollziehbares Recht jedes Bürgers und jeder Bürgerin sein, aber auch der Oppositionsparteien". Dieses Recht könne "nur aus ganz massiven und ganz klaren Gründen verweigert werden".

Es brauche einen weisungsunabhängigen Informationsbeauftragten, der im Streitfall entscheide. Das Gesetz solle weiters kurze Fristen für die Informationsweitergabe vorsehen - "zwei, drei Wochen aus meiner Sicht", meinte Steiner. Er hoffe, dass das Gesetz auf Bundesebene möglichst rasch beschlossen werde, damit dies auf das Burgenland durchschlage.

Thomas Steiner Werner Müllner

Ein Problem seien für die Opposition etwa die ausgegliederten Gesellschaften, weil man hier ganz wenig Informationen bekomme. So sei bei der Energie Burgenland ein Vorstandsduo vor die Tür gesetzt worden, das "sehr erfolgreich gearbeitet" und im vergangenen Geschäftsjahr "einen Rekordgewinn auf den Tisch gelegt" habe. Nun seien die beiden ersetzt worden "durch zwei Wiener Herrschaften, die ja offensichtlich gute Verbindungen zum Landeshauptmann haben."

Deshalb sei es notwendig, dass die Verträge der Vorstände und Geschäftsführer von Landesgesellschaften offengelegt würden. Auch ein weiterer Top-Job werde laut Steiner an einen "SPÖ-Insider" vergeben: Nach ÖVP-Informationen sei Ex-Kanzlersprecher Jürgen Schwarz angeheuert worden. Schwarz hat sich laut Medienberichten um die Position des Konzernsprechers bei der Energie Burgenland beworben.

Großes Lob zollten Steiner und der geschäftsführende ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz dem Landes-Rechnungshof: Dieser sei für die Opposition "ein ganz starker Partner". Sagartz dankte BLRH-Chef Andreas Mihalits und seinen Mitarbeitern dafür, dass sie genau hinsehen, genau hinterfragen und den jeweiligen Prüfgegenstand "akribisch abarbeiten" würden. "Sie sind mit ihrer wichtigen Aufgabe ein starker, ein kompetenter Verbündeter für uns", so der ÖVP-Obmann.