Ab September fahren die neuen Buslinien im ganzen Land

Unter großen Vorzeichen wurde das Angebot der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) nun auch offiziell präsentiert: Von einem „Quantensprung“ und „Paradigmenwechsel“ sprachen Landesrat Heinrich Dorner und Verkehrskoordinator Peter Zinggl; VBB-Geschäftsführer Wolfgang Werderits nannte die Erstellung der Fahrpläne eine „Mammutaufgabe“, die man bewältigt habe und auch weiterhin schaffen werde.

Dass es da und dort Anpassungen geben wird, sei keinesfalls ausgeschlossen, meinte auch Dorner. Der Vorteil: Da der gesamte Betrieb der derzeit 25 Linien vom Land organisiert und finanziert wird, könne man flexibler reagieren als in der Vergangenheit.

Stichwort Finanzen: Von rund 18 Millionen Euro Gesamtbudget im Jahr 2019 hätten sich die Investitionen auf fast 50 Millionen mehr als verdoppelt. „Das ist ebenfalls ein Signal, dass wir es ernst meinen“, sagte Dorner.

Nach Wien ins Theater oder quer durchs Land

Im Zentrum steht das Ziel, „ein attraktives Angebot zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu bieten“. Zusätzlich zu den bestehenden Linien gibt es ab Schulbeginn neue Verbindungen, mit Jahresende will man sie dann zusammenführen.

So wie bei der zentralen Linie „B14“, die „das ganze Land verbindet“, setzt man auf getaktete Fahrzeiten, die zu jeder Stunde gleich bleiben. Zudem fahre man nicht nur zu den Hauptverkehrszeiten in Anlehnung an klassische Acht-Stunden-Jobs und Schülerverkehr, sondern auch darüber hinaus.

Als Beispiel nannte Werderits die Möglichkeit von 40 Verbindungen zwischen Oberwart und Wien: „Man kann auch mit dem Bus ins Theater fahren und danach wieder nach Hause.“ Soweit die Theorie. Dass es in der Praxis und im individuellen Fall auch kritische Stimmen gebe werde, darauf sei man vorbereitet, sagt Landesrat Dorner.

„Offen für Fragen und Anregungen“

Zum einen werde man, wie angekündigt, flexibel bleiben, zum anderen stünden die Verkehrsbetriebe mit ihrer Hotline rund um die Uhr für Auskünfte zur Verfügung. Wie die BVZ berichtete, gab es im Vorfeld vor allem im Süden offene Fragen zu Fahrtzeiten am Morgen (im Hinblick auf Schüler- und Berufsverkehr) und Stimmen aus einzelnen Regionen, die ein Ende bestehender Linien befürchten.

Insgesamt weisen Land und Verkehrsbetriebe aber darauf hin, dass das Angebot im großen Stil ausgeweitet werde. Der Rat von Wolfgang Werderits: „Man kann sich die Pläne jetzt schon im Detail ansehen und sollte es ausprobieren. Es funktioniert!“

Große Stücke hält man auch auf das neue burgenländische Anruf-Sammeltaxi (kurz: BAST), das als Ergänzung ebenfalls ab 4. September den Transport zu zentralen Punkten ermöglicht und mit der Fahrkarte genutzt werden kann. Verhandlungen mit lokalen Betreibern und mit der Privatwirtschaft werden laufend geführt. Hier gab es zuletzt ebenso kritische Anmerkungen vonseiten der Wirtschaft. Im Land zeigt man sich aber zuversichtlich, eine gemeinsame Lösung präsentieren zu können, und das noch vor dem endgültigen Startschuss im September.

