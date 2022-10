Sagartz und der EU-Kampf gegen Krebs: "Gemeinsam für die Gesundheit"

Werbung

Mit der politischen Ansage, Europa werde im Kampf gegen den Krebs die Führungsposition übernehmen, ist Ursula von der Leyen 2019 an der Spitze der Europäischen Kommission angetreten. Seitdem hat sich hinter den Kulissen viel bewegt, mehr als 80 Millionen Euro stehen für Kooperationen zur Verfügung. Somit geht es vor allem auch um die Vernetzung der medizinischen Player, um das Leid durch die Krankheit zu verringern.

Welche konkreten Ergebnisse diese Hintergrundarbeit bringen kann, das will Christian Sagartz als Europa-Abgeordneter zeigen: Der burgenländische ÖVP-Chef bringt auf internationaler Ebene Wissenschaftler, Ärztinnen und Ärzte sowie Unternehmen zusammen, um Krebsbehandlungen auf ein neues Level zu heben.

Konkret geht es um Vernetzungstreffen in der unmittelbaren Nachbarschaft, bei denen das Wiener Neustädter Strahlentherapiezentrum MedAustron eine maßgebliche Rolle spielt. Nach Treffen in Budapest und Ljubljana reiste Sagartz in der Vorwoche gemeinsam mit einer Delegation sowie Eugen Hug und Carola Lütgendorf-Caucig von MedAustron nach Bratislava. Dort wurden weitere Behandlungsmöglichkeiten und Kooperationen andiskutiert.

Sagartz: „Nachhaltig helfen“

„Mein Anspruch als Abgeordneter ist es, mithilfe internationaler Kontakte etwas Nachhaltiges zu ermöglichen. Die Vernetzung von Ressourcen und Behandlungsmethoden hilft der Forschung und vor allem den Patientinnen und Patienten“, erklärte Sagartz vor Ort seine Beweggründe. Denn: Noch immer sterben im Burgenland jährlich 700 Menschen an Krebs-Erkrankungen. Mit neuen Behandlungsmethoden und mit den Möglichkeiten der Forschung soll diese Zahl stark reduziert werden.

In Bratislava initiierte der Europa-Abgeordnete mit dem Biomedizinischen Forschungszentrum eine Tagung von Krebs-Experten. Auf Einladung von Botschafterin Margit Bruck-Friedrich fand ein weiterer Austausch in der österreichischen Residenz statt. Konkretes Ergebnis nach dem Besuch einer Kinderklink: Zwei kranke Kinder werden nun bei MedAustron behandelt.

Die gewebeschonende Strahlentherapie in unmittelbarer Nachbarschaft sei auch im Burgenland ein Faktor, so Sagartz: „Mit MedAustron in Wiener Neustadt haben wir eine Spitzeneinrichtung zur Krebsbekämpfung direkt vor unserer Haustür. Aber auch die slowakische Forschung ist in diesem Bereich auf hohem Niveau. Grenzüberschreitender Informationsaustausch helfen in diesem gemeinsamen Kampf.“

Ein nächster großer Schritt: Spitzenmediziner und Forschung bringt Sagartz gemeinsam mit MedAustron auch im April 2023 im Burgenland zusammen: Bei einem Kongress in Eisenstadt sollen bis zu 70 Ärztinnen und Ärzte weitere Kooperationsmöglichkeiten und Behandlungen diskutieren.