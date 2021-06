Umweltmediziner Hans-Peter Hutter über …

… die Urlaubszeit: „Die Mobilität an sich ist ja nichts Schlechtes. Es geht immer nur darum, wie man sich verhält – im Ausland genauso wie beim Urlaub in Österreich. Ich bin ein Fan davon, dass wir jetzt die Zeit genießen. Aber dabei können wir die vergleichsweise wenigen Maßnahmen einhalten. Auf die Reise-Rückkehrer muss man aber ein Auge haben, damit es nicht unter der Oberfläche eine Basis gibt, die wie bei der zweiten Welle wieder hochgeht.“

… den Rückgang der Infektionen:

„Es liegt in unserer Hand, wie wir mit dieser kniffligen Situation umgehen. Das zu vermitteln, ist derzeit natürlich enorm schwierig. So wie die Lage aussieht, glaubt man, das war’s jetzt. Das hätte ich auch gerne, aber leider hat sich das Virus nicht in Luft aufgelöst.“

… den Ausblick auf den Herbst:

„Wir haben eine tolle epidemiologische Ausgangssituation und die gilt es zu halten. Das ist wie ein 1:0 gegen Deutschland, das wollen wir halten. Da gilt es, klug zu sein und diese zweite Hälfte durchzuspielen. Wenn aber der Schlendrian einreißt, dann kommt sozusagen ein Stürmer und schießt uns ein Tor.“