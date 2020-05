Kritik gab es auch an die Adresse der Bundesregierung für "wochenlanges Missmanagement" beim Bahnkorridor für Betreuungskräfte aus Rumänien.

Insgesamt acht Anträge der ÖVP gebe es für die kommende Landtagssitzung. So solle das Land die Kosten für die Nachmittagsbetreuung der Schüler übernehmen. Verlangt würden auch eine Prämie für Pflegeberufe und Home-Office-Förderungen, erläuterte Hergovich. "Da war die ÖVP sehr kreativ bei vielen Ansätzen, sagt aber nie dazu, wie sie finanziert werden sollen", stellte der Klubobmann fest. Das sei nicht seriös - "außer man hat den Goldesel irgendwo entdeckt. Ich sehe ihn aber nicht."

"Es zeigt sich gerade jetzt inmitten der Krise, dass das Abhalten von Pressekonferenzen zu wenig ist, um so eine Krise zu bewältigen", stellte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst in Richtung Bundespolitik fest und kam dabei auf "75 an der Zahl". Im Burgenland habe man von vornherein versucht, gemeinsam mit den Experten, der Verwaltung und dem Krisenstab diese Krise "sachlich zu lösen". Man habe "auf Pressekonferenzen weitgehend verzichtet, weil uns das Management der Krise im Sinne der Burgenländer wichtiger ist als Inszenierung".

Beim Thema 24-Stunden-Betreuung habe es bezüglich des von Rumänien nach Österreich eingerichteten Bahnkorridors "über Wochen lang ein Missmanagement gegeben von der Bundesregierung und von der zuständigen Ministerin", so Fürst. "Nur durch das aktive Zutun des Landes" - obwohl die 24-Stunden-Betreuung Bundessache sei - habe es hier eine Lösung gegeben, die zuversichtlich stimme. Das Burgenland beteilige sich als einziges Bundesland an der Finanzierung.