Forum Soziales Österreich: Sozialverein mit großen Plänen

Werbung

„Ich geh gar nicht mehr außer Haus, das kostet nur Geld …“ Diesen Satz, der auf den ersten Blick so dahingesagt scheint, nimmt sich das Forum Soziales Österreich zu Herzen. Für künftige Pläne soll das Burgenland eine große Rolle spielen.

Hervorgegangen ist das Sozialprojekt aus Initiativen wie der Best Ager Society und der Agenda gegen Altersdiskriminierung und Altersarmut. Angesichts der angespannten Lage infolge der allgegenwärtigen Teuerungen hat sich der Vorstandsvorsitzende Stefan Puntigam Fras mit seinem Team dazu entschieden, mit Juli das Forum Soziales Österreich ins Leben zu rufen. Den Vereinssitz möchte man jetzt ins Burgenland verlegen.

Charity-Trachtenfest in Eisenstadt im Herbst

Derzeit ist man auf der Suche nach einer Immobilie oder Wohnung; zusätzlich hält man die Augen nach einem aufgelassenen Gasthaus oder einem Gutshof offen, wo ein weiteres Projekt verwirklicht werden könnte: Hier sollen Menschen, die sich das sonst nicht leisten können, in Zukunft ein paar Tage Erholung finden.

„Wir suchen in ganz Österreich Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die uns bei Charity-Aktionen unterstützen. Es gibt bestimmt auch hierzulande viele, denen das ebenso eine Herzensangelegenheit wie mir ist“, erzählt Puntigam Fras vom geplanten Engagement. Kontakte hat er bereits geknüpft, im Herbst will sich der Verein mit einem Charity-Trachtenfest in Eisenstadt präsentieren.

Nach früheren Projekten für aktive Senioren und gegen Vereinsamung geht das Team mit dem Forum Soziales Österreich nun einen Schritt weiter: Geholfen wird über alle Altersgrenzen hinweg. Der Tatendrang ist groß, jetzt will man durchstarten.

Zu Fragen und Anliegen ist Vorstandsvorsitzender Puntigam Fras persönlich erreichbar: 0664/495 49 59; Infos auch auf forum-soziales-oesterreich.at