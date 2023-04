Internationaler Roma-Tag: Kampf gegen Diskriminierung & Antiziganismus

Werbung

Das Burgenland hat eine große Roma-Gemeinschaft, die seit 1993 in Österreich gesetzlich als Volksgruppe anerkannt ist. „Leider wurde die Volksgruppe iimmer wieder mit Diskriminierung und Vertreibung konfrontiert. Der Tag der Roma ist eine wichtige Gelegenheit, um der Vergangenheit zu gedenken und sich für eine demokratische und friedliche Zukunft einzusetzen“, so Landtagspräsidentin Verena Dunst. In den letzten drei Jahrzehnten habe sich, so Dunst, im Bereich der Chancengleichheit einiges getan, jedoch bedarf es weiterer Anstrengungen, um gleiche Rechte und Möglichkeiten für alle Roma zu gewährleisten. Die Anerkennung als Volksgruppe und die Bemühungen von Prof. Rudolf Sarközi waren wichtige Schritte für die gesellschaftspolitische Akzeptanz, meint Dunst.

Landtagspräsidentin Verena Dunst betont die Bedeutung der Roma als fester Bestandteil des Burgenlandes anlässlich des Internationalen Tages der Roma. Foto: Büro Dunst

Dunst: Chancengleichheit muss vorangetrieben werden

Dunst betont, dass seitdem viel umgesetzt werden konnte, insbesondere im Bereich der Bildung, Kunst und Kultur, Erinnerungs- und Gedenkarbeit. Dennoch gibt es noch viel Arbeit und Anstrengung, um Chancengleichheit und den Abbau von Vorurteilen und Rassismus weiter voranzutreiben. Gerade in Zeiten aufkeimender Anfeindungen sei es wichtig, Offenheit und Toleranz gegenüber anderen zu zeigen. Landtagspräsidentin Verena Dunst: „Am internationalen Tag der Roma gilt es, der Vergangenheit zu gedenken und die Demokratie sowie das friedliche Leben miteinander hochzuhalten. Das gilt für die Politik, aber auch für uns alle als Mitmenschen.“

Berlakovich: Antiziganismus und Diskriminierung dürfen in Europa keinen Platz haben

Nationalrat Nikolaus Berlakovich: Der 8. April, der internationale Roma-Gedenktag, ist wichtig für die Gedenkkultur. Foto: Archiv, Leitgeb

„Eine würdige Gedenkkultur an die Verbrechen im Holocaust ist wichtig, damit Derartiges nie wieder passiert“, heißt es auch von ÖVP-Volksgruppensprecher Nationalrat Nikolaus Berlakovich, der seinen Dank auch all jenen Funktionären der Roma-Organisationen ausspricht, die sich „stark engagieren und wichtige und gute Projekte auf die Beine stellen.“ In der letzten Zeit wurde die Volksgruppenförderung für alle österreichischen, autochthonen Volksgruppen - so auch für die Roma - verdoppelt, betont Berlakovich weiter.

Ebenso wurde ein eigener Fördertopf für Volksgruppenmedien und eine eigene Förderung für den Volksgruppennachwuchs beschlossen sowie die Roma-Strategie 2030 fortgeschrieben.

Im Parlament fand zuletzt zum zweiten Mal eine Dialogplattform autochthoner österreichischer Volksgruppen statt.

Heuer am 31. Jänner wurde ein weiterer wichtiger Beschluss gefasst: Der Nationalrat legte den 2. August als nationalen Roma-Gedenktag fest. In der Nacht von 2. auf 3. August 1944, der sogenannten "Zigeunernacht", wurden im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau mindestens rund 3.000 Roma und Sinti ermordet. Dieses Datum symbolisiert einen traurigen Höhepunkt des Holocausts an den Roma und Sinti.

„Der Welt-Roma-Tag ist ein weltweiter Aktionstag, mit dem auf die Situation der Roma und Sinti, die größte Minderheitengruppe Europas, insbesondere deren Diskriminierung und Verfolgung, aufmerksam gemacht wird und zugleich die Kultur, Sprache und Tradition in der Öffentlichkeit erlebbar und präsentiert wird“, heißt es auch vom Verein HANGO Roma anlässlich des heutigen Internationalen Roma Tages.

Anlässlich des internationalen Romatages lädt die Roma Volkshochschule Burgenland am 15. April (14 Uhr) zu einer Tagung ins Offene Haus Oberwart. Im Anschluss findet ein Konzertabend mit DJ Melinda Stoika (Beginn 20 Uhr) statt.