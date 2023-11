Neues Redaktionsteam für „Hrvatske novine“

Bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt erklärte vor Kurzem der langjährige Chefredakteur der kroatischen Wochenzeitung „Hrvatske novine“, Petar Tyran, nach 40 Jahren seinen Rücktritt. Als einen der größten Erfolge seiner langen Tätigkeit sieht Tyran die Abdeckung aller Regionen, in denen es Angehörige der kroatischen Volksgruppe gibt. Er bezog bewusst die Teile der Volksgruppe mit ein, die heute in Ungarn, der Slowakei und Tschechien, vor allem aber auch in Wien leben. „Dieses Bemühen hatte seinen sichtbaren Erfolg in der einstimmigen Nennung der ,Hrvatske novine' als Leitmedium der Kroaten durch den Volksgruppenbeirat und in der Folge durch das Bundeskanzleramt“, verwies Tyran auf die Wichtigkeit dieses Printmediums.

Die „Hrvatske novine“gilt mittlerweile sozusagen auch alsl das virtuelle Gedächtnis der Volksgruppe. Über die Plattform „ANNO“ der Österreichischen Nationalbibliothek kann man auf alle Ausgaben seit 1910 in digitaler Form zurückgreifen. Die „Hrvatske novine“ erschien erstmals in diesem Jahr und zählt damit zu den ältesten Zeitungen im pannonischen Raum.

Novi urednički tim za „Hrvatske novine“: Po 40 ljeti Petar Tyran odlazio u mirovinu.

Pri konferenciji za medije u Hotelu Galántha u Željeznu Petar Tyran je najavio svoj odlazak u mirovinu po 40 ljet na čelu „Hrvatskih novin“ kot glavni urednik. Tyran je dao vrlo pozitivnu bilansu svojega djelovanja, u čemu je konačno uspio, da se je uz zalaganje vladajućih političkih strankov i hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu znatno povišila financijska potpora i za „Hrvatske novine“, a tim omogućilo zaposlenje trih urednikov odnosno urednic namjesto njega kot i to, da je hrvatski Savjet pred dvimi ljeti jednoglasno odlučio da ćedu HN ubuduće biti tzv. „Leitmedium“ gradišćanskih Hrvatov. U svojem djelovanju je on svisno uključio i dijele pripadnikov narodne grupe u Madjarskoj, Slovačkoj, Českoj pak i u Beču.

„Hrvatske novine“ su u medjuvrimenu i virtuelna memorija narodne grupe. Putem platforme „ANNO“ Austrijske nacionalne biblioteke se od lani digitalno more poseći na sva izdanja HN najzad. „Hrvatske novine“ su se pojavile prvi put 1910. ljeta i broju med najstarije novine na panonskom prostoru.