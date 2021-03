In Zeiten, wo selbst große Gremien wie das EU-Parlament Sitzungen online abhalten, ist es mit einer „normalen“ Video-Konferenz schon fast nicht mehr getan. Um allgemeine Infos und auch der eigenen Klientel im Netz etwas zu bieten, setzt man auf immer aufwändigere Technik. Die ÖVP baut dazu alle paar Wochen ein Sendestudio in der Eisenstädter Parteizentrale auf. Das Format „Volkspartei live“ ist ein Teil der Online-Offensive, mit der die ÖVP zu „Burgenlands digitalster Partei“ werden will.

Vor Ort erweist sich das Format als durchgetaktete Live-Veranstaltung im Netz: Vor zwei Kameras werden unter der „Regie“ von Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas und moderiert von Dietmar Halper, dem früheren Leiter der Politischen Akademie, nicht nur die Spitzen der Landespartei befragt, die „digitale Tour“ setzt vor allem auch auf Gäste aus der Bundesregierung wie bereits Innenminister Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg. Am 18. März wird der neue Arbeitsminister Martin Kocher im virtuellen Raum begrüßt.

Live-Talk mit Ministerin Köstinger

Beim jüngsten Termin wurde mit Ministerin Elisabeth Köstinger und ÖVP-Landesobmann und EU-Parlamentarier Christian Sagartz über regionale Versorgung, Landwirtschaft und Tourismus in Corona-Zeiten diskutiert.

Live im Netz. Ministerin Elisabeth Köstinger und Christian Sagartz im Gespräch. Wolfgang Millendorfer

Zugeschaltet waren wieder an die 100 Online-Gäste, die der Ministerin direkt Fragen stellen konnten. Eingangs betonten Köstinger und Sagartz, dass sie vor allem auch in Zeiten der Pandemie auf ein gemeinsames Europa setzen: Das habe sich nach Startschwierigkeiten unter anderem in bilateralen Maßnahmen oder der Impfstoff-Beschaffung gezeigt. Und: „Es soll wieder die uneingeschränkte Reisefreiheit geben, deshalb wird der digitale Impfpass auch eine wichtige Rolle spielen.“

Noch regionaler wurde es in den Fragerunden, wobei der Zusammenhang zur EU als „Europa der Regionen“ unterstrichen wurde. Das „Bauernsterben“ etwa zeige den Strukturwandel – in den vergangenen 20 Jahren sank die Zahl der Betriebe im Burgenland um 40 Prozent. Andererseits gebe es nun „ein neues Bewusstsein für regional produzierte Lebensmittel“. Köstinger, die selbst aus einem Bio-Landwirtschaftsbetrieb kommt, betonte aber, dass man in dieser Frage bio und konventionelle Landwirtschaft nicht gegeneinander ausspielen dürfe: „Wir haben in Österreich höchste Standards, um die beneiden uns andere Länder.“

„Das Zwischenmenschliche fehlt“

Fragen zur Öffnung im Tourismus wurden ebenso behandelt. Hier wäre ein verfrühtes Öffnen „fahrlässig“, meint Köstinger, nicht zuletzt für Gastro und Tourismus; man werde, wie angekündigt, auf Tests und die Impfung setzen.

Die Ministerin und ÖVP-Landeschef Sagartz berichteten zugleich von ihrem persönlichen Umgang mit der Pandemie. Fazit: „Auch in der Politik fehlt uns das Zwischenmenschliche.“ Mit Formaten wie den Online-Veranstaltungen müsse man aber „zumindest nicht auf die gemeinsame Diskussion verzichten“.