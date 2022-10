Musikoffensive im Burgenland: 2.700 Blockflöten für Zweitklässler

Werbung

Ziel des Projekts sei es, Kinder möglichst früh mit Musik in Kontakt zu bringen, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei einem Medientermin am Dienstag in der Volksschule Mattersburg, wo die Instrumente bereits zum Einsatz kommen. Für den Musikunterricht wurde als Unterstützung ein eigenes Arbeitsbuch produziert.

Mit der Verteilung der Blockflöten in insgesamt 214 Volksschulklassen erfolgte der Startschuss der Initiative "Auf die Bühne, fertig, los!" Der Musikunterricht in der Volksschule soll nicht die Musikschule ersetzen, so Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ): "Wir wollen zeigen, wie viel Freude das Musizieren macht." Über die Plattform "skooly" wird im Laufe des zweiten Halbjahres auch eine eigene Software zum Einsatz kommen, mit deren Hilfe die Schüler selbst üben können.

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz sprach von einem "Vorzeigeprojekt", das in Kooperation mit dem Musikschulwerk und der Pädagogischen Hochschule umgesetzt wird. 133 Pädagogen wurden bereits geschult und diese Maßnahmen werden nun auch fortgesetzt. "Das Burgenland ist ein Kulturland, daher ist es wichtig, das auch nach außen zu signalisieren", so Zitz.