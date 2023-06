Die SPÖ sucht die Ruhe nach dem Sturm

In der Informhalle in Oberwart, wo Hans Peter Doskozil beim Landesparteitag im Vorjahr vor 1.700 Gästen zum Chef gewählt wurde, hat er am Samstag auch seinen ersten größeren Auftritt seit der missglückten Chef-Wahl am roten Bundesparteitag: 155 Delegierte und weitere Teilnehmer werden erwartet, die Stimmung wird wohl eine gute sein.

Denn obwohl man sich seitens der Landespartei nach Bekanntwerden des Auszählungs-Debakels und der Kür von Andreas Babler zum Bundesparteivorsitzenden mit Wortmeldungen ausdrücklich zurückgehalten hat, wurde vielfach auf die Rückendeckung der Landespartei für ihren Chef hingewiesen.

Das Stichwort Zurückhaltung gilt auch für die Besetzung der Schlüsselfunktionen in der Bundes-SPÖ, die Babler am Montag bekanntgegeben hat. Die Reaktion aus dem Burgenland kam kurz und bündig von Landesgeschäftsführer Roland Fürst: „Es ist für die SPÖ entscheidend und wichtig, dass diese Personalentscheidungen nun getroffen wurden, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Wir gratulieren und wünschen alles Gute!“

Die Doppel-Geschäftsführung Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim sowie Philip Kucher als geschäftsführender Klubchef im Nationalrat haben mit dem Burgenland keine Berührungspunkte – außer dass der Kärntner Kucher als Doskozil-Unterstützer als Signal zur Zusammenarbeit gewertet wird. Überraschend auch, dass Nationalratsabgeordnete und Babler-Unterstützerin Julia Herr doch nicht zu höheren Aufgaben in der Parteizentrale aufgestiegen ist; sie soll aber ins Klubpräsidium vorrücken.

Doppelspitze im Bezirk: Doskozil & Schneemann

Spannender scheint da aktuell die besagte SPÖ-Bezirksparteikonferenz in Oberwart: Im Vorfeld ist zu hören, dass für den Bezirks-Vorsitz eine Doppelspitze mit Doskozil und Landesrat Leonhard Schneemann zur Wahl stehen wird. Seitens der Landespartei will man das nicht kommentieren, man werde dem Parteitag nicht vorgreifen.

Als Stellvertreter stehen Christian Dax, Christian Drobits, Kurt Maczek und Doris Prohaska bereit. Die Doppelspitze war jedenfalls schon Thema, als die Entscheidung zum Bundesvorsitz noch ausständig war – für den Fall, dass Doskozil in Wien übernehmen würde, sollte Schneemann im Bezirk übernehmen. Das Bezirksgremium hätte eigentlich bereits im Vorjahr tagen sollen, wurde aber nicht zuletzt angesichts des internen Wahlkampfs mehrfach verschoben.