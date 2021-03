Burgenland für Balance zwischen Sozialem & Gesundheit .

Landesrat Schneemann betonte in einer Aussendung am Montag: "Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat mit dem Plan B aus der Pandemie den nötigen Kurswechsel vorgezeichnet. Die Bundesregierung sollte sich daran orientieren, statt in Dauer-Lockdowns zu verharren."