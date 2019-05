ÖVP-Steiner: "Schmähparade"

„Das ist die größte Schmähparade, die wir je im Burgenland erlebt haben. Landeshauptmann Doskozil verkündet, dass die Koalition schwer belastet ist und heraus kommt, dass erst im Jänner gewählt wird. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass der Landeshauptmann mit der Ibiza-FPÖ kein Problem hat und die Fortführung der Koalition schon beschlossen ist. Die ÖVP ist natürlich bereit für die Regierungsarbeit, aber dazu braucht man einen Partner. Wir werden unsere Arbeit fortführen und wer Transparenz will, ist bei uns gut aufgehoben." Der Antrag zum Sonderlandtag sei bereits eingebracht, so Steiner.

Die ÖVP fordert Neuwahlen und bringt einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmannstellvertreter Tschürtz ein. Dann wird es spannend zu sehen, welche Abgeordneten sich mit dieser Ibiza-FPÖ solidarisch erklären.“ ÖVP-Landesobmann und Spitzenkandidat Thomas Steiner

Petrik: "Doskozil sollte Mehrheiten ohne FPÖ suchen."

Scharfe Kritik üben die GRÜNEN an der Fortführung der rot-blauen Regierungskoalition mit der FPÖ. Regina Petrik, Landessprecherin der GRÜNEN, warnt davor, den Skandal von Ibiza als nächsten Einzelfall abzutun: "Der Ibiza-Skandal ist nicht ein Einzelfall Strache/Gudenus, er offenbart das „System FPÖ.“ Die Vorverlegung der Landtagswahl auf Jänner 2020 sei nicht einmal symbolischer Akt: "Jeder weiß, dass Doskozil ohnehin früher wählen wollte. Der neue Termin für die Landtagswahl ist daher nicht mehr als ein Bekenntis der SPÖ zur Koalition mit den Blauen."

Nach Ansicht der GRÜNEN hätte LH Doskozil auch andere Möglichkeiten gehabt, um unverzüglich klare Verhältnisse schaffen. Die SPÖ hätte im Landtag in Verhandlungen mit den Abgeordneten der anderen Fraktionen treten können, um ein Programm auszuarbeiten, das eine SPÖ-Minderheitsregierung bis Ende der Legislaturperiode abzuarbeiten hat. Das wäre zum Wohle des Burgenlands möglich gewesen und die Grünen wären zu Gesprächen bereit gewesen.

NEOS Burgenland fordern Landtagswahl zeitgleich mit Nationalratswahl

NEOS Gemeinderat in Pinkafeld und Kandidat für die Europawahl am Sonntag Eduard Posch fordert heute eine Vorverlegung der Landtagswahl auf den Tag der Nationalratswahl. „Die ÖVP und FPÖ haben bereits in der letzten Nationalratswahl die Wahlkampfkostenobergrenze um über 6 Millionen Euro überschritten. Das ist eine Zumutung für die Bürgerinnen und Bürger und eine unkontrollierbare Geldverschwendung. Das darf im Bund und auch bei uns im Land auf keinen Fall erneut passieren. Wir NEOS sprechen uns für eine Zusammenlegung der Wahltage für die Neuwahl im Bund und der Landtagswahl im Burgenland aus." Die SPÖ müsse jetzt die Verantwortung für das Land übernehmen. „Mit dieser FPÖ ist kein Staat zu machen. Deswegen muss es so schnell wie möglich Konsequenzen geben“, so Posch abschließend.