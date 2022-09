Jetzt startet die Gemeinderatswahl!

Werbung

Seit dem Jahr 2017 gibt es im Burgenland die Möglichkeit, seine Stimme auch schon eine Woche vor der (Gemeinderats-)Wahl abzugeben. Am Freitag haben dazu in allen Ortsteilen des Landes Wahllokale geöffnet: Mindestens ein Wahllokal pro Gemeinde und zumindest von 18 bis 19 Uhr - so lautet es im Gesetzestext. Die Öffnungszeiten variieren von Gemeinde zu Gemeinde.

Vorschau Burgenland-Wahlen: 12.421 Wahlberechtigte in Eisenstadt

Am Wahlsonntag haben dann 439 Wahllokale im ganzen Land geöffnet.

Hier findet ihr eine Liste aller Wahllokale und Öffnungszeiten für 23. September und 2. Oktober!

Wahllokale und Wahlzeiten.xlsx