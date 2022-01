Mit Schwung ins Polit-Jahr

Mit dem Regierungsteam startet Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit neuen Kernthemen ins Jahr: Neben der Reform im sozialen Wohnbau und Neuerungen in der Pflege wird die erneuerbare Energie vorangetrieben. Persönlich bleibt Doskozil mit Radtouren sportlich. Und im September heiratet er Verlobte Julia Jurtschak.

Landesvize Astrid Eisenkopf kündigt Strategien für Frauen und Gleichstellung sowie zur Gewaltprävention an und will Initiativen im Kampf gegen den Klimawandel setzen. Persönlich will sich Eisenkopf mehr Zeit für Freunde und Familie nehmen und gesund leben.

Wirtschaftliche Herausforderungen und der Arbeitsmarkt stehen bei Landesrat Leonhard Schneemann auf der Agenda, ebenso wie die Forschung oder soziale Themen wie die Pflege. Privat hält sich der Landesrat fit und will heuer auch den Fleischkonsum reduzieren.

Im heurigen EU-Jahr der Jugend kündigt Landesrätin Daniela Winkler noch mehr „junge“ Initiativen an; im Bildungsbereich wird auf Beratung und Digitalisierung gesetzt, Kinderbetreuungszeiten sollen weiter ausgedehnt werden. Persönlich wünscht sie allen Familien Gesundheit und Glück.

Landesrat Heinrich Dorner präsentiert schon in Kürze eine Strategie für E-Mobilität. 2022 wird auch in Infrastruktur, Verkehr und Öffis investiert. Persönlich setzt (sich) der Landesrat vor allem auch aufs Fahrrad.

Landtagspräsidentin Verena Dunst bereitet mit ihrem Team das Landtags-Jahr vor und hofft darauf, trotz Pandemie wieder Termine der Demokratie-Offensive abhalten zu können. Privat wünscht sich die Präsidentin vor allem Gesundheit.

Die Bekämpfung der Pandemie lässt ÖVP-Obmann und EU-Mandatar Christian Sagartz ebenfalls nicht los. Zugleich blickt er bereits auf die Gemeinderatswahlen. Spannender Vorsatz: wieder mehr persönliche Gespräche und weniger Video-Konferenzen.

Die Arbeit in den Gemeinden ist für FPÖ-Chef Alexander Petschnig ebenfalls im Laufen; auf Landesebene will man die SP-Regierung kontrollieren, auf Bundesebene Corona-Maßnahmen kritisch im Auge behalten. Persönliche Vorsätze gibt‘s für Familie und Gesundheit.

Auf allen Ebenen geht‘s für Grünen-Sprecherin Regina Petrik um den Klimaschutz. Auch den Gemeinden wünscht sie „Klimaglück“. Persönlich will Petrik nach dem Freiluft-Weihnachtsfest mit der Familie, das sie auf der Gitarre begleitet hat, dazu beitragen, dass sich alle wieder näherkommen können.