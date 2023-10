Zahlen für leere Grundstücke: Bauland-Abgabe macht Firmen nervös

Im Südburgenland wurden die Schreiben des Landes schon an all die Grundstücksbesitzer verschickt, die demnächst die neue Abgabe für unbebauten Grund zahlen müssen; als nächstes erhalten die Mittel- und Nordburgenländer ihre Infobriefe mit vorgeschriebener Zahlung.

Dass aus dem Süden auch Verwunderung zu hören ist, zeigte sich nun im Falle einiger Unternehmen: Firmen bekommen nämlich ebenfalls Post von der Landesregierung, wenn sie im Besitz zusätzlicher freier Grundstücke sind. Nicht selten werden Flächen für einen Zubau oder für Parkplätze freigehalten; angesichts der angespannten Marktlage werden Bauvorhaben derzeit aber immer wieder verschoben.

Von überraschten Reaktionen hat man im Land bislang noch nichts gehört: Dass neben Bauland-Wohngebiet und gemischtem Baugebiet etwa auch Betriebs- und Industriegebiete in die neue Regelung fallen, sei von Anfang an klar und im Gesetzestext nachzulesen gewesen, wird im Büro von Infrastrukturlandesrat Heinrich Dor- ner betont.

Hintergrund sei – so wie im Fall privater Bauplätze – die Mobilmachung von Grundstücken für Neuansiedelungen in Gewerbegebieten: Firmen können an die Gemeinde verkaufen, in manchen Fällen könne vielleicht auf Bauland umgewidmet werden. „Wenn ein reservierter Platz im Gewerbegebiet viele Jahre lang leersteht, dann ist das ja generell zu überlegen.“

Auf BVZ-Anfrage heißt es in der Wirtschaftskammer zur Abgabe: „Wir raten betroffenen Unternehmen, die Berechnung und aufgelisteten Grundstücke zu überprüfen und die Möglichkeit zu nutzen, innerhalb von vier Wochen eine schriftliche Stellungnahme zum Informationsschreiben abzugeben und Ausnahmen von der Abgabenpflicht geltend zu machen.“ In den Bezirken gibt es bis Ende November auch Sprechtage.

Polit-Match zwischen ÖVP und SPÖ

Am Rechnen sind Unternehmen ebenso wie private Grundbesitzer. Die ÖVP, die nach wie vor gegen die Baulandmobilisierungs-Abgabe mobil macht, verweist auf Pannen in der Ausschreibung und auf ihren „Baulandrechner.at“, der schon bald 60.000 Mal geklickt worden sei.

ÖVP-Chef Christian Sagartz und die "Baulandrechner"-Webseite: „Diese Abgabe ist eine ideologische Sackgasse.“ Foto: Wolfgang Millendorfer

Landesrat Dorner hatte im Landtag mehrfach wiederholt, dass Ausnahmen geltend gemacht werden könnten (Grund, der für Kinder aufgehoben wird, oder die Altersgrenze 45 Jahre) und dass man auf Baugrund für junge Familien abziele. Zusatz: Die Abgabe gebe es auch im ÖVP-Bundesland Salzburg sowie Überlegungen dazu in Tirol. In dem Fall sieht Sagartz eine „Infrastruktur-Abgabe“; Dorner widerspricht: Salzburg sei eines der Vorbilder für die neue Landes-Abgabe gewesen.