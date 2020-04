Mit der Knochenmarkserkrankung MSG, die auch das körpereigene Abwehrsystem stark beeinflusst, zählt Wolfgang Spitzmüller im Hinblick auf Covid-19 zur Hochrisiko-Gruppe: Lymphopenie nennt sich das Problem, das die Anzahl der weißen Blutkörperchen vermindert – im Falle einer Covid-Erkrankung könnte dies einen schweren Verlauf zur Folge haben. „Daher werde ich nicht, wie andere, jetzt wieder hochfahren, sondern noch vermehrt von zuhause aus arbeiten. Ich werde beobachten, wie die Situation und die Zahlen sich entwickeln.“ In einer Online-Pressekonferenz erklärte Spitzmüller nun seine Situation.

Bei der Landtagssitzung am 7. Mai, die mit Sicherheitsabstand wieder in voller Stärke stattfinden soll, wird der grüne Abgeordnete noch nicht dabei sein. Später will er aber auch an Sitzungen wieder teilnehmen. „Ich muss auf jeden Fall vorsichtiger sein. Es geht jetzt auch für mich darum, Zeit zu gewinnen, bis die Medizin mehr über Covid-19 weiß und bis es auch wirksame Medikamente gibt.“

Im Alltag ist Spitzmüller mit seiner Grunderkrankung zwar symptomfrei, in Zeiten von Covid-19 ist aber eben besondere Vorsicht angesagt: „Man kann sich nicht komplett isolieren. Das Leben ist immer ein Stück lebensgefährlich. Man kann das Risiko aber vermindern, und das werde ich stufenweise machen“, sagt Spitzmüller. Einen Anlass, seine Arbeit als Landtagsabgeordneter niederzulegen, sieht er im Moment nicht. Die Arbeit im Land führt er gemeinsam mit Grünen-Sprecherin Regina Petrik im vollen Umfang weiter.