Die ÖVP Burgenland hat am Dienstag Konsequenzen für die Mitarbeiter der BELIG (Beteiligungs- und Liegenschafts GmbH) gefordert, denen im Bericht des Landesrechnungshofes (BLRH), der an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurde, ein mutmaßliches Fehlverhalten vorgeworfen wird. Um lückenlose Aufklärung zu gewährleisten, müssten der ehemalige Geschäftsführer und ein Prokurist bis zur Klärung der Vorwürfe dienstfrei gestellt werden, sagte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.

Beim morgigen Sonderlandtag, der von der ÖVP beantragt wurde, soll außerdem der Frage nachgegangen werden, wer von den Vorgängen profitiert hat. Konkret hielt der BLRH in seinem Bericht fest, dass ein Teil der Gehaltszahlung des Geschäftsführers wohl unrechtmäßig ausbezahlt und nicht nachvollziehbare Preisnachlässe gewährt worden seien. Die ÖVP will nun klären, wer die Profiteure sind. "Wer sind die Käufer jener Grundstücke, die unter Wert verkauft worden sind? Welche persönlichen und politischen Verbindungen gibt es?", so Fazekas bei einer Pressekonferenz. Die 2020 in LIB (Landesimmobilien Burgenland GmbH) umbenannte Gesellschaft hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram sieht in den im Bericht dargelegten Vorgängen ein "Sinnbild der Freunderlwirtschaft, Misswirtschaft und Steuergeldverschwendung". Die ÖVP werde beim Sonderlandtag 21 Fragen an Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der LIB ist, richten. Aufklärung erwarte man sich aber auch von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) als Dorners Vorgänger in dieser Position. Die Rolle des Aufsichtsrates müsse behandelt werden, hier sehe er auch Parallelen zum Commerzialbank-Skandal, sagte Fazekas.

Dass die im Bericht erwähnten Akteure nach wie vor in der LIB tätig seien, halte die Volkspartei für "nicht akzeptabel". Die Vorwürfe seien schwerwiegend. Es gilt die Unschuldsvermutung. Kritik übte die ÖVP außerdem an der Terminwahl für den Sonderlandtag. Dieser wurde am selben Tag wie die Festsitzung zu "100 Jahre Burgenland" angesetzt - diese hätte sich einen anderen Rahmen verdient, findet Ulram. Außerdem finde am morgigen Mittwoch auch die Verabschiedung des verstorbenen Generalvikars Martin Korpitsch statt. "Diese Terminwahl ist grotesk und geschmacklos", sagte der Klubobmann.